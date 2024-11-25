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港聞二

灣區熱搜：求職者：內地全天候on call 港薪高生活平衡

【明報專訊】親赴招聘會求職的內地應屆畢業生，有的看重香港人工高，有的認為工作氛圍更好，生活與工作能平衡，沒那麼「捲」（內捲，惡性競爭），在內地工作則可能要24小時候召。

江門五邑大學交通工程專業的吳同學表示，此次應聘是考慮到香港薪酬比內地好、工作環境亦不錯，且相較內地競爭沒那麼大，「其實我已經收到內地企業的offer（聘約）了，但還是想來這邊看看有沒有更好選擇，畢竟薪酬還是挺吸引的」。

中部畢業生南下 粵應徵競爭大

廣州大學土木工程專業的應屆畢業生戴同學則在11月10日當天投遞了5份簡歷。他說，求職主要希望職位匹配，「畢竟作為應屆生，沒有行業經驗，找到工作才可以積累經驗」。戴同學亦有面試內地公司，但還未收到通知，認為最終結果不太明朗，「在內地找工作比較難，競爭者多且履歷強，特別是內地中部城市985、211（國家重點大學及知名大學）的大學畢業生，他們在當地找不到適合的工作，就會過來『捲』我們。他們都想到經濟發達的城市，比如廣東、江浙滬找工作。所以我希望應聘香港公司，讓自己有多一個選擇途徑」。

在戴同學看來，香港對粵語的要求起碼能篩走部分外地競爭者，而且香港工作氛圍比內地好，「我們經常使用的微信，基本上是生活和工作融合一起，在微信上有很多工作群，幾乎24小時on call，而香港工作偏向用email，只需工作時間回覆」。與他同行的李同學亦說，「在內地工作，企業覺得支付人工給你，就等同於買斷你這個人，包括你的時間、創作價值等，比如周末一有事情，就立刻打電話過來叫你回公司工作。以我了解到的香港，工作還工作，休息還休息，會有條界線」。

「港企肯教新手 內地要求即用」

李同學雖然打算繼續升學，亦趁機會過來了解香港企業招聘行情，「畢竟隔了一條河，對於香港行業的發展等不太了解」。他說，「香港企業比較偏向好學的人，他們會教你，譬如我什麼經驗也沒有，但我認真學就行，但內地則要求你有一定經驗，招你進來可以立即做到事，他們不是很想付出教育成本。」

相關字詞﹕內捲 專才 大學生 招聘會 大灣區

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