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港聞二

灣區熱搜：建造業穗招聘旺場 技能待遇尚見落差

【明報專訊】政府最新一份人力推算報告預計，2028年建造業將現4.5萬至5.5萬人力缺口。面對缺人重災，政府和業界將目光投至內地，在11月10至11日於廣州舉辦香港建造業「人才港」聯合行業推廣及招聘活動，當日現場逾70間香港建造業界機構參與，提供600多個職位。據現場觀察，應徵者反應踴躍，企業也應接不暇，不過僱傭雙方在福利待遇、語言及技能要求等細節上還需磨合。發展局稱活動達至預期成效，未來會與內地加強合作。

明報記者 司徒聰穎 林迎

活動由香港發展局、廣東省人社廳、廣東省教育廳、廣東省住建廳主辦，香港建造業議會及廣東省人才服務局承辦，是香港建造業界首次赴內地舉辦的大型招聘會，旨在介紹行業發展前景，以至就業升學、深造培訓等機會。除了港鐵、安樂工程、禮頓建築（亞洲）等港企即場提供600多個職位，發展局、建造業議會、香港顧問工程師協會、香港工程師協會、香港營造師學會及大學院校建造相關學系，亦派員在多場宣講會介紹香港建造業人才短缺問題、入境政策及專業資格認證等方面內容。

根據勞工及福利局月中公布的《2023年人力推算報告》，建造業2023年短缺1.5萬人，2028年將擴至4.5萬至5.5萬人，是9個關鍵產業中最嚴峻，當中1.2萬至1.7萬缺口為經理、主管及專業人員，3萬至4萬缺口是熟練技術人員。據記者一連兩日於招聘會觀察，不少企業提供的也是相關技術類職位，應徵學生亦絡繹不絕，現場氣氛熱烈，幾乎每間企業的招聘攤位前都有內地學生查詢和遞交簡歷。

兩地機電課程有異 內地做廠港做樓

參與企業之一安樂工程集團的人力資源高級主任李先生對本報稱，主要想聘請工程師或助理工程師，活動期間也有很多應徵者諮詢，不過比較少機電專業人才，大多數讀土木工程。安樂是機電工程與資訊及通訊科技服務供應商，李先生稱香港很缺機電工程師尤其屋宇裝備（冷氣、電力系統）方面，因大廈需要日常維修保養，「但是香港讀機電範疇的學生也不多，有能力的都去讀醫科、金融」。但他指出，內地機電專業的內容與香港有些不一樣，「他們是生產廠房方向的機電技術，電是一樣的，但是會做廠房的不會做冷氣」。

常問包食住 部分佛山潮汕生不懂粵語

李先生還稱，提供給內地應屆本科畢業生的薪資可達2萬元以上，但不會考慮專科生，「大專拿簽證比較難，通常是半年，我們不會半年和你辦一次，也不一定批，穩定性比較低」。他常被求職學生問到「會不會包吃包住」，李先生估計內地學生可能接觸過「一帶一路」的工作機會，有些非洲國家可能會包吃包住，但香港通常不會。

在顯豐土木工程有限公司攤位前，高級工程師陳鋒烜被前來求職的學生團團圍住，他一邊接收簡歷、一邊回答問題，忙個不停。陳鋒烜對本報說，學生之踴躍超乎想像，認為這類招聘活動不錯，「過去有請過在內地讀完本科、再到香港讀碩士的學生，但畢竟是少數，上來請人就可直接接觸本科生」。

發展局：活動達預期 續加強兩地聯繫

顯豐主要招聘工程師、助理工程師，陳鋒烜會考察求職者是否通曉粵語，「你去到地盤，不講粵語就沒人會理你。但我發現有些來自佛山、潮汕地區的學生也不懂粵語」。至於英文程度，他則不擔心，因內地學生普遍會考到大學英語四級（CET-4）甚至六級（CET-6）證書。陳又說，內地求職者普遍滿意香港就業環境，認為加班少、不緊張，他認為有更多內地人才加入是好事，「在香港真的沒有25歲以下年輕人入行」。

發展局回應本報查詢稱，活動得到香港業界、學界及內地合作伙伴積極參與，達至預期成效，未來會繼續以不同媒介如線上平台發放行業資訊，促進兩地交流聯繫，就建造業人才培訓及發展方面加強與內地合作。

相關字詞﹕招聘會 專才 建造業 大灣區

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