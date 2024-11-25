失業綜援須做義工 孫玉菡：多接觸社會助求職

支援計劃將以試驗形式推行，要求相關失業健全綜援受助人每周參與一次、每次最少一小時無償工作，直至覓得有薪工作或重返主流教育，否則參加者及家庭將一併被扣7日綜援。

孫玉菡昨稱，現時有約1.6萬名健全成年者領取綜援，其中6000人小於50歲，50至60歲及60至64歲組別各有約5000人，當局認為相關者仍有能力工作，不希望他們領取綜援後與社會脫節。他相信新計劃對多方均有好處，例如受助人可多與社會接觸，社福團體亦有義工提供協助。

另外，本港上周五發生兩宗致命工業意外，孫玉菡稱高度關注，對有兩名工友離世感痛心，強調勞工處正全速調查事件，主要方向包括檢查有否依足程序施工等，兩個涉案地點已被發暫時停工通知書。他說當局會加強宣傳，希望令從事類似工種的工友加深認識和自覺，當局可從數個層面推出改善措施，舉例可修訂工作守則，亦會持續向業界發出安全警示等。