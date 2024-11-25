稱法案「備案人大」實踐佳 張勇：下一步制度化

張勇另說，「港人治港」非指只有港人管治，根據《憲法》全國人大可決定設立特區及應當行使的權力，「中央也要治港，不治港，《基本法》從哪裏來？」

若感不符《基本法》可發回 人大從未行使

根據《基本法》第17條，特區享有立法權，立法會制定的法律須報全國人大常委會備案，備案不影響法律生效。若人大常委會諮詢基本法委員會，認為立法會通過的法案不符《基本法》，可將其發回，相關法案即失效。回歸以來人大常委會從未行使發回法案權力。內地官員近年多強調規範化有關安排。

張勇在基本法基金會主辦、基本法港區委員協辦的憲法日晚宴致辭稱，立法會通過法律向人大報備的制度運轉良好，20多年來，立法會在法案通過的半個月內、一個月內送人大常委會報備，形容「非常好」。他說，下一步進一步規範、制度化安排，過去沒文字規定，但補充「也做得挺好」。

根據張所述，由回歸至今年8月，香港共向人大常委會報備844件次法律，舉例《稅務條例》每修改一次都當一次；而即使立法會通過的士司機違例扣分制修訂，也有專門的審查報告。

港法案立會通過即生效 「是否高度自治？」

張續說，每次審查都看法案是否牴觸中國《憲法》、《基本法》、在港實施的全國法律，以及人大常委過去涉港的決定和決議。

他舉例，對比新疆人大常委會通過決議，不能馬上實行，要經中央審批是否符合《憲法》及自治區，香港則立法會過半數表決後立刻生效，反問「是不是高度自治？」

黃玉山：中國《憲法》適用香港 具約束力

基本法委員會副主任黃玉山在同一活動稱，坊間有說法認為中央制定了《基本法》，《憲法》在港不適用、《基本法》是「小憲法」，此觀點屬錯誤。他說，香港特區作為中國不可分割部分，《憲法》理所當然適用於香港，也有約束力。