人均垃圾量續跌  「已越頂」 環團稱廢物總產量僅少0.57% 促加強源頭減廢

兩年累減5.9% 人均每日1.44公斤

政府已暫緩推行垃圾徵費，謝展寰昨於網誌稱，本港20多年前開始宣傳減廢回收，效果一直未盡人意，過去10年人均棄置量從2014年每日1.35公斤升至2018年1.53公斤，新冠疫情時有所下降，但疫後急速回升。謝稱，今屆政府大力推動減廢回收、擴展回收網絡，以及開展家居廚餘回收，廢物量已越過頂峰，開始穩步下降。

謝展寰稱，2023年人均每日廢物棄置量1.44公斤，是連續兩年下跌，若按2021年1.53公斤計則跌約5.9%。2023年總廢物回收量約197萬公噸，按年增逾5.5萬公噸，回收率由2022年的32%升至33%。各類廢物中，2023年塑膠棄置量按年減10.5%、廚餘減3.4%，其中家居廚餘更減12.6%。

回收量增 塑膠家居廚餘棄置減逾10%

另外，政府2022年12月底優化膠袋徵費計劃，每個膠袋收費由0.5元加至1元，2023年棄置的膠袋約37.2億個，較2022年的54.3億個減少約31.5%。謝展寰稱，整體統計報告將於下月公布。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑指出，政府稱過去兩年人均減廢量顯著下降、回收量上升，但2023年整體產生廢物量（棄置量與回收量總和）僅減少0.57%，促政府落實垃圾徵費等措施，進一步減少產生廢物。

劉國勳盼續增回收點 信不徵費足「零廢堆填」

立法會環境事務委員會主席劉國勳則期望，政府把握機遇，繼續設立更多回收點，並配合未來的減廢新例如生產者責任制等，有信心在毋須徵費下仍可達2035年「零廢堆填」的目標。