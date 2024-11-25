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甯漢豪：4方向降建築成本 明年起推

【明報專訊】香港建造成本位居亞洲之首。發展局長甯漢豪昨發表網誌表示，當局去年第四季展開策略研究，比較香港與其他主要城市在不同工程類型上的造價，總結出5個導致香港高建造成本的主因，並從四大方向提出建議，以加強管控建造成本。她透露今年內會提出具體建議，明年起陸續推行。

翻查資料，發展局在9月向立法會研究工務工程效益成本管理小組委員會提交文件，指香港建造成本高的主因包括：工人成本、建築材料及裝備溢價、設計標準、審批流程及工程複雜；當局正檢討現行採購模式、顧問研究工作、科技應用、審批及工作流程等範疇。

甯漢豪另表示，發展局早前舉辦首次「國際基建項目領導峰會」，約500名來自逾20個國家的大型基建及主要項目領袖，就基建項目的管理經驗深入交流，其中香港建築科技研究院董事會主席韓志強在峰會簡述初期工作計劃。

建科院擬推動高强度材料

韓志強稱，建科院會推動應用S690、S960高強度鋼材及超高性能混凝土，有關建築物料比傳統物料強度高兩三倍，可減少物料應用、結構重量及地基規模，亦便利相關工程組件於廠房預製。韓表示，建科院會先檢視香港沿用多年的建築及設計標準，包括樓宇的荷載設計要求和地基承載力的設計值等，預料將有效提升工程效率，減低建築成本。

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