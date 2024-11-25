7區新增10增選委員 另一辭任

民政署：上月23日委任

本報翻查最新一次區議會出席紀錄，發現有7區不同委員會的增選委員，被附註為10月23日起加入相關委員會，包括獲委任為中西區社區參與及文化康樂委員會增選委員的徐守然、油尖旺社區參與及文化康樂委員會增選委員吳華彪。

吳華彪回覆本報查詢，確認獲委任為油尖旺區的增選委員，被問到是否獲同區區議員推薦，他說自己是該區的中學校長，平日會與師生參與一些由民政處協辦活動，惟不知道當中的推薦程序。

與政府婦女事務委員會委員徐守然同名者，獲委任為增選委員，本報遂向同為婦委會委員的中西區委任區議員金玲查證，金鈴向本報確認二人為同一人。

另外，早前獲委任為深水埗區議會青年、社區發展及創新委員會增選委員的陳凌力，在最新一次的出席紀錄中，被註明任期「由2024年7月25日至2024年10月14日為本委員會的成員」，民政事務總署回覆稱，陳凌力因家庭原因於上月15日向當區區議會主席辭任，當日獲接納，即任期不足3個月。

明報記者 劉思昆