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港聞

港聞二

7區新增10增選委員 另一辭任

【明報專訊】政府早前委任18區區議會增選委員共163人，本報翻查最近的區議會出席紀錄，發現再有7區有新委員，包括婦女事務委員會委員徐守然、天主教新民書院校長吳華彪等。民政事務總署回覆本報查詢，確認中西區、南區、油尖旺、黃大仙、大埔、沙田和離島區議會主席於上月23日委任共10名增選委員。另外，翻查有關出席紀錄，亦發現早前獲委任深水埗區增選委員的陳凌力，任期至上月14日結束，民政事務總署回覆，陳因家庭原因於10月15日辭任。

民政署：上月23日委任

本報翻查最新一次區議會出席紀錄，發現有7區不同委員會的增選委員，被附註為10月23日起加入相關委員會，包括獲委任為中西區社區參與及文化康樂委員會增選委員的徐守然、油尖旺社區參與及文化康樂委員會增選委員吳華彪。

吳華彪回覆本報查詢，確認獲委任為油尖旺區的增選委員，被問到是否獲同區區議員推薦，他說自己是該區的中學校長，平日會與師生參與一些由民政處協辦活動，惟不知道當中的推薦程序。

與政府婦女事務委員會委員徐守然同名者，獲委任為增選委員，本報遂向同為婦委會委員的中西區委任區議員金玲查證，金鈴向本報確認二人為同一人。

另外，早前獲委任為深水埗區議會青年、社區發展及創新委員會增選委員的陳凌力，在最新一次的出席紀錄中，被註明任期「由2024年7月25日至2024年10月14日為本委員會的成員」，民政事務總署回覆稱，陳凌力因家庭原因於上月15日向當區區議會主席辭任，當日獲接納，即任期不足3個月。

明報記者 劉思昆

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