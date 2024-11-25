「練功券」騙手表洋酒 警拘11人

扮專業商廈交收後失蹤

被捕7男4女包括集團主腦及成員，年齡20至50歲，分別報稱為學生、無業及藍領等，全部保釋候查。

灣仔警區重案組第一隊督察鄒昊亨稱，今年8月接到3名男子報案，指在網上放售手表及洋酒時被騙，經調查發現，騙徒假扮買家，相約賣家到港島區商廈共享辦公室查驗並交收貨品，其間利用專業術語令賣家誤信他們為業內人，展示底面真鈔夾着「練功券」騙取事主信任；他們驗貨後會以不同藉口安排同黨帶事主到另一房間，與貨物分開，騙徒會帶假合同、練功券到該會議室，之後以影印身分證、安排文件等理由離開，事主等候多時或檢查發現練功券，始知被騙。

有事主失4威士忌值13萬

其中一名事主徐先生透露，8月底於拍賣平台放售一套4支輕井澤18年威士忌，騙徒出價後相約到灣仔商廈單位交收，騙徒驗酒過程專業及仔細，看酒花、用電筒照酒背防偽標誌等，驗貨後帶他到另一房間訛稱待會計簽收文件，對方亦曾展示一袋「現金」，惟騙徒一直拖延，約數分鐘察覺被騙，損失4支威士忌總值約13.3萬元。