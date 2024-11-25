明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

「練功券」騙手表洋酒 警拘11人

【明報專訊】警方本月12日起一連3日展開打擊網購騙案，以涉嫌串謀詐騙拘捕11名男女，相信他們相約賣家到共享辦公室，以專業術語令賣家誤信其為業內人，其後以「練功券」（假鈔）交易手表與洋酒，至少涉及3宗騙案，騙去共約64萬元貨物。警方相信已搗破一個網購詐騙集團。

扮專業商廈交收後失蹤

被捕7男4女包括集團主腦及成員，年齡20至50歲，分別報稱為學生、無業及藍領等，全部保釋候查。

灣仔警區重案組第一隊督察鄒昊亨稱，今年8月接到3名男子報案，指在網上放售手表及洋酒時被騙，經調查發現，騙徒假扮買家，相約賣家到港島區商廈共享辦公室查驗並交收貨品，其間利用專業術語令賣家誤信他們為業內人，展示底面真鈔夾着「練功券」騙取事主信任；他們驗貨後會以不同藉口安排同黨帶事主到另一房間，與貨物分開，騙徒會帶假合同、練功券到該會議室，之後以影印身分證、安排文件等理由離開，事主等候多時或檢查發現練功券，始知被騙。

有事主失4威士忌值13萬

其中一名事主徐先生透露，8月底於拍賣平台放售一套4支輕井澤18年威士忌，騙徒出價後相約到灣仔商廈單位交收，騙徒驗酒過程專業及仔細，看酒花、用電筒照酒背防偽標誌等，驗貨後帶他到另一房間訛稱待會計簽收文件，對方亦曾展示一袋「現金」，惟騙徒一直拖延，約數分鐘察覺被騙，損失4支威士忌總值約13.3萬元。

相關字詞﹕串謀詐騙 詐騙 網購

上 / 下一篇新聞

18區「打卡位」完工 未提效益指標 議員稱僅能當市容美化 現應思如何促消費
18區「打卡位」完工 未提效益指標 議員稱僅能當市容美化 現應思如何促消費
18區「打卡位」現場
18區「打卡位」現場
西區古蹟加燈飾遊人稱美 前粉嶺法院設QR木架「沒用」
西區古蹟加燈飾遊人稱美 前粉嶺法院設QR木架「沒用」
新翠花園火警父亡女不適 疑電線短路 母子外出免禍
新翠花園火警父亡女不適 疑電線短路 母子外出免禍
海南艦開放 萬人排隊參觀 一度打蛇餅 軍民合照跳舞
海南艦開放 萬人排隊參觀 一度打蛇餅 軍民合照跳舞
7區新增10增選委員 另一辭任
7區新增10增選委員 另一辭任
禁電子煙草案最快年底交立會
禁電子煙草案最快年底交立會
甯漢豪：4方向降建築成本 明年起推
甯漢豪：4方向降建築成本 明年起推
次階段集中蒐家族病史基因突變者 乳癌篩查轉攻高危族 專家倡用MRI
次階段集中蒐家族病史基因突變者 乳癌篩查轉攻高危族 專家倡用MRI
基因測試研擴至乳癌患者 助標靶治療
基因測試研擴至乳癌患者 助標靶治療
公院電子化獲最高認證 冀擴AI應用
公院電子化獲最高認證 冀擴AI應用
一家三口一氧化碳中毒 疑熱水爐不合規
一家三口一氧化碳中毒 疑熱水爐不合規
人均垃圾量續跌  「已越頂」 環團稱廢物總產量僅少0.57% 促加強源頭減廢
人均垃圾量續跌  「已越頂」 環團稱廢物總產量僅少0.57% 促加強源頭減廢
稱法案「備案人大」實踐佳 張勇：下一步制度化
稱法案「備案人大」實踐佳 張勇：下一步制度化
失業綜援須做義工 孫玉菡：多接觸社會助求職
失業綜援須做義工 孫玉菡：多接觸社會助求職
灣區熱搜：建造業穗招聘旺場 技能待遇尚見落差
灣區熱搜：建造業穗招聘旺場 技能待遇尚見落差
灣區熱搜：求職者：內地全天候on call 港薪高生活平衡
灣區熱搜：求職者：內地全天候on call 港薪高生活平衡
灣區熱搜：指內房不景搵工難 工程界：港空缺正好吸納
灣區熱搜：指內房不景搵工難 工程界：港空缺正好吸納
灣區熱搜：建造業納「人才清單」免先本地招聘 簽注更快
灣區熱搜：建造業納「人才清單」免先本地招聘 簽注更快
坑渠蓋光伏發電 供檢測器測毒氣
坑渠蓋光伏發電 供檢測器測毒氣
擬進軍中東泰國 料明年可錄盈利
擬進軍中東泰國 料明年可錄盈利
【Emily】財爺帶黃仁勳食小炒 歎啤傾AI
【Emily】財爺帶黃仁勳食小炒 歎啤傾AI
【Emily】佛山順德取經「低空經濟」 議員倡港結合AI發展產業
【Emily】佛山順德取經「低空經濟」 議員倡港結合AI發展產業
【Emily】梁栢賢女兒成麻醉專科醫生
【Emily】梁栢賢女兒成麻醉專科醫生
【Emily】田北辰扮小丑魚講瀕危 小朋友會錯意
【Emily】田北辰扮小丑魚講瀕危 小朋友會錯意
【Emily】潮州節20萬人次 林鄭月娥被鵝吸引
【Emily】潮州節20萬人次 林鄭月娥被鵝吸引