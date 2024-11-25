海南艦開放 萬人排隊參觀 一度打蛇餅 軍民合照跳舞

展槍支供觸摸模擬瞄準 船艙禁拍照

參觀者登艦後先進入船艙，第一層船艙內擺放了3架兩棲裝甲車，船艙尾部則放置了兩艘氣墊登陸艇，亦擺放了多個攤位展示槍枝，供參觀者觸摸和模擬瞄準目標，旁邊的軍人也樂於介紹艦上武器。根據規則，船艙內禁止拍照，若有人舉相機，隨即有軍人要求把相片刪去。從斜台走上第二層船艙，則擺放了多架直升機。

參觀完船艙後，參觀者可踏上巨型升降台，緩緩升上甲板參觀。甲板上擺放了3架直升機，供市民拍照打卡。穿着軍服的軍人亦大方與市民一起拍照。甲板中央不時有軍人唱歌跳舞娛賓，不少市民也興奮加入，場面熱鬧。

由解放軍海軍海南艦及長沙艦組成的海軍艦艇編隊於上周四（21日）起一連5日首次訪港，兩艦分別停靠西環招商局碼頭及昂船洲海軍基地，當中海南艦是國家自主研發建造的首艘075型兩棲攻擊艦，今次是2021年4月入列以來首次對外開放，其間亦舉行國防知識講座及文化交流活動等。