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新翠花園火警父亡女不適 疑電線短路 母子外出免禍

【明報專訊】柴灣新翠花園昨日有單位發生火警，消防到場將火救熄，在單位救出一對父女，其中六旬父親獲救時已昏迷，由救護車送院搶救後證實不治。初步相信單位客廳有電線短路引致火警，案件交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進。

綜合居民提供的片段所見，涉事單位從窗戶不斷冒出黑煙，當時大廈火警鐘鳴響，消防到場救出65歲姓李男子，躺臥在電梯大堂擔架牀上，消防員不斷為他施行心外壓急救。救護員其後為李裝設自動心外壓機，再由救護車送院，搶救後證實不治；31歲女兒疑吸入濃煙不適清醒，救護員為她戴上氧氣罩協助呼吸，送院治理後情况穩定。

警方昨早11時許接獲保安報案指新翠花園第一座5樓單位冒出濃煙。接報到場消防出動一喉一煙帽隊、破門入屋展開灌救，其後在單位救出父女二人，交由救護車送院，火警期間毋須疏散居民。

女睡中聞父叫喊 濃煙密佈返回睡房

起火單位窗戶及周圍外牆熏黑，警方經初步調查相信該單位客廳一個充電器電線短路引致火警，現階段無證據顯示案件涉及刑事成分，鑑證科及政府化驗所人員奉召到場協助。數名探員其後到醫院了解，並向傷者錄取初步口供。消息稱，起火單位一家四口居住，當時母親及兒子外出，單位只有父女二人，女兒當時在睡房睡覺，直至聽到父親叫喊才開門察看，惟因客廳已濃煙密佈，遂返回房間暫避。

浴室救出事主已昏迷

消防處高級消防隊長張俊彥表示，消防接獲火警報告後，於昨早11時43分到場，共出動57名消防及救護員到場協助，並調派10輛消防車及5輛救護車。火勢於11時57分大致救熄，火場面積約5乘10米，消防員分別在單位浴室及睡房救出一男一女，男子送院後不治，另一人留院治理。消防於現場沒有發現助燃劑，起火原因仍在調查。

相關字詞﹕火警 新翠花園 柴灣

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