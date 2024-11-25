西區古蹟加燈飾遊人稱美 前粉嶺法院設QR木架「沒用」

到前粉嶺裁判法院參觀的楊女士批評，於門前放置供人掃二維碼的「木架」只是「扮做事」，「個牌最大的好處是沒有阻礙人」，對吸引人流「百分百肯定沒有（幫助）」。

舊精神病院AR店舖貓「有趣」

中西區民政處在西營盤舊精神病院加設燈飾裝置，現場亦見應用AR技術，掃二維碼後會顯示「店舖貓」與遊人互動。記者到訪時正值熱帶氣旋銀杏靠近香港，仍有10多市民參觀。經常到訪附近的利女士說，常見遊客到該處打卡，夜晚燈亮後該處非常漂亮。到該處拍照的向小姐則認為「店舖貓」設計有趣，得知晚上有燈光表演後亦說會再回來觀看。

元朗打卡位未尋見 議員：未宣傳

另外，記者亦按元朗區議會文件到明渠觀察，惟文件無列出地標具體位置。民政事務總署其後回覆稱，當區明渠（青山公路及安寧路）及另外5個地點擺設「打卡」點。元朗區議員陳燕君說，據她了解當區民政處未正式開始宣傳「打卡位」，或年底開始會正式宣傳，但同意要看有何改進或需保持的地方。她說虛擬實境的設置按不同意見修改需時，「我們希望效果出來比較好，好過求求其其推出去」，強調「大家是很認真對待這件事」。