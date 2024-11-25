西區古蹟加燈飾遊人稱美 前粉嶺法院設QR木架「沒用」

【明報專訊】記者近期參照各區議會文件列出的「打卡」地標走訪其「打卡位」，其中在觀塘、深水埗、九龍城、北區、油尖旺、南區、屯門、離島8區採訪期間，暫無目睹市民或遊客「打卡」。市民對各區打卡位毁譽參半，參觀前粉嶺裁判法院的楊女士被問到該處打卡濾鏡會否有助吸引人流說「我百分百肯定沒有（幫助）」，中西區的西營盤舊精神病院則有10多人在打風下到訪。
到前粉嶺裁判法院參觀的楊女士批評，於門前放置供人掃二維碼的「木架」只是「扮做事」，「個牌最大的好處是沒有阻礙人」，對吸引人流「百分百肯定沒有（幫助）」。
舊精神病院AR店舖貓「有趣」
中西區民政處在西營盤舊精神病院加設燈飾裝置，現場亦見應用AR技術，掃二維碼後會顯示「店舖貓」與遊人互動。記者到訪時正值熱帶氣旋銀杏靠近香港，仍有10多市民參觀。經常到訪附近的利女士說，常見遊客到該處打卡，夜晚燈亮後該處非常漂亮。到該處拍照的向小姐則認為「店舖貓」設計有趣，得知晚上有燈光表演後亦說會再回來觀看。
元朗打卡位未尋見 議員：未宣傳
另外，記者亦按元朗區議會文件到明渠觀察，惟文件無列出地標具體位置。民政事務總署其後回覆稱，當區明渠（青山公路及安寧路）及另外5個地點擺設「打卡」點。元朗區議員陳燕君說，據她了解當區民政處未正式開始宣傳「打卡位」，或年底開始會正式宣傳，但同意要看有何改進或需保持的地方。她說虛擬實境的設置按不同意見修改需時，「我們希望效果出來比較好，好過求求其其推出去」，強調「大家是很認真對待這件事」。