18區「打卡位」完工 未提效益指標 議員稱僅能當市容美化 現應思如何促消費

立法會議員江玉歡稱，耗費百萬能旺場「講給你聽都不會相信」，僅能當作美化市容項目，認為本港並不缺乏「打卡位」，未來應思考其他方法促進人流。

明報記者 劉思昆

去年施政報告邀請18區「地區青年社區建設委員會」（青建會）為當區設置富特色「打卡」地標建議，今屆區議會開始後亦有討論建議，中西區議會文件稱，民政事務總署向各區額外撥款100萬元推動項目。綜合民政事務總署回覆，各區地標由當區民政處資源及人手，參考青建會、地區組織和人士等意見，考慮現場情况等因素後推出，截至10月已全數正式開放及展出，展期數月至永久不等，惟無就項目製作特定指引或備存相關開支，亦無回應會否設KPI或各區地標評估人流或經濟效益。

本報記者按各區議會文件列出的地標走訪各區一個打卡位，並於灣仔、中西區、南區、北區、沙田、荃灣、屯門、離島8區地標各停留約1小時觀察人流，其中灣仔、中西、沙田、荃灣4區目睹有人拍照，由數人至10多人不等。

北區木架效微 議員倡卡通地圖

北區區議會文件將前粉嶺裁判法院、沙頭角、流水響水塘等5個不同地點列為「打卡」地標，記者月初到舊法院觀察，在內遍找「打卡」地標不果，詢問職員獲悉該「打卡」地標是大門對出草叢中一個印有二維碼的「木架」，記者逗留1小時間，未見有遊人留意到木架。北區區議員兼立法會議員陳月明認同，針對「木架」吸引人流的成效有改善空間，又稱「只靠一個非知名的打卡點」的作用有限，認為宣傳工作可不斷完善，建議可將當區的「打卡」安排製成卡通地圖小冊子派發。

深水埗布販嘆人流沒增

區議員：僅整個計劃開端

深水埗區議會則提出在布藝市場推出美化項目，記者現場所見，部分外牆及告示牌由設計師重新製作，記者逗留約半小時間，僅零星市民在市場挑選布品。布販李太說，「打卡」地標設置後人流無增加，更慨嘆布藝行業已是「夕陽行業」，「如同沒落」。

深水埗區議員何坤洲稱，區議會一直與地區團體探討以各種方式和多元化活動吸引市民和遊客，打卡位只是其一方式，就該市場而言，民政處提出為配合設計及時裝基地落成，以及推動區內設計業和創意產業的發展，故「美化工程只為整個計劃的開端」，隨着該區設計中心12月上旬開幕，一系列推廣活動會陸續推展，包括布藝市場隔鄰一段通州街路段會製作3D地繪「打卡位」等，冀可有初步「協同效應」，帶動人流及經濟。

葵青僅一小巴至 屯門置山徑

個別地標交通不便，如葵青地標位於青嶼幹線觀景台，只有一條接駁青衣站的專線小巴，且一小時僅一班。大埔林村的打卡造景及擺設，隨夜市結束而拆除。東區文化廣場的燈飾裝置展期則上月中結束。民政事務總署回覆稱，大埔另有擬永久展示的木製龍舟裝置展出；青嶼幹線觀景台則除專線小巴，亦有停車場供旅遊巴及私家車停泊。

而屯門徑上的彩虹欄杆「打卡」地標，區議會文件稱民政處計劃加設「青山倩影」，讓遊人「打卡」時更添趣味，記者步行20分鐘上山找到打卡數個欄杆期間，路過的多為行山者，未見遊人「打卡」。

灣仔海旁街燈 遊人盼延長

部分區域「打卡」地標則人流較旺，如灣仔海旁設置的街燈裝置，記者逗留的1小時內有約13人上前拍照，住柴灣的黎先生更特意帶同相機「打卡」拍日落美景，認為裝置具地區特色，冀可延長展期。

江玉歡不認為所有地區建設都需KPI，認為現階段不應花精力在「打卡位」，反而應思考如何促進市民消費，更應思考其他方法促進人流。

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