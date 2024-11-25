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港聞二

擬進軍中東泰國 料明年可錄盈利

【明報專訊】甲級能源首席執行官林偉全曾經和一名內地朋友在山東合作經營工廠超過20年，那時主要生產金屬坑渠蓋和水管出口到外國。所以，他十分熟悉有關產品和製造技術。2022年，他認識一個曾經在美國史丹福大學研究CdTe薄膜光伏板的內地人，後者當時正開始在內地將其研究成果商品化，令林偉全萌生轉換跑道的想法。

林偉全相信，CdTe薄膜光伏板在光伏建築一體化方面，會有很大的應用潛力。因此，他毅然退出原來的工廠，將權益轉讓給那名朋友，自己在香港成立甲級能源有限公司。由於他以往沒有建築行業和研發光伏板的經驗，所以他找來熟悉建造業的符策雄擔任首席運營官，以及分別在科技大學和香港大學取得機械工程博士學位的李孝謙和黎紫蔚擔任首席技術官和首席產品官，三人亦成為股東。

CdTe光伏發電建材有技術優勢

此外，公司和那名研究CdTe薄膜光伏板的內地人保持合作關係，所以在CdTe光伏發電建材上，擁有技術優勢。以最近為阿布扎比某公司試製的溫室發電玻璃為例，只厚4毫米，輕薄程度勝過市場上很多現有同類產品。

該公司早前和科威特一家大型家族企業簽約合作，後者成為當地代理商，將會代為投標當地項目，涉及光伏發電、儲能、充電等。此外，公司正在和泰國及意大利潛在客戶商討合作。林偉全樂觀估計，明年應該有很大機會錄得盈利，尤其是可望取得科威特某些項目合約。

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