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港聞二

一家三口一氧化碳中毒 疑熱水爐不合規

【明報專訊】衛生署接獲仁濟醫院通報一宗一氧化碳中毒群組個案，涉及一對夫婦及其13歲兒子，指男戶主洗澡後被發現不省人事送院，另兩人因吸入一氧化碳亦接受檢查。三人目前情况穩定，當中兩人已出院。署方引述機電署現場調查稱，涉事氣體熱水爐屬無煙道式熱水爐，不可在浴室內使用，有關型號亦未獲機電署批准，署方會調查是否涉違反《氣體安全條例》。

據了解，涉事為56歲男子及其44歲妻子，以及兩人的13歲兒子，一家三口居於大窩口邨富華樓。前日（23日）凌晨3時，男事主因身體發癢而醒來淋浴，其間感頭暈，在妻子陪同下送仁濟醫院診治，經檢驗後證實二人均一氧化碳中毒。其後警員到住所調查，發現在家的兒子清醒，將他送院檢查。衛生署稱男事主轉往東區尤德夫人那打素醫院治療。

涉事型號未獲准使用

署方稱，男事主洗澡時，住所內所有窗戶均被關上，抽氣扇亦沒開啟。據了解，住所使用石油氣煮飯和淋浴。機電署到場調查，初步懷疑由於熱水爐沒有排氣煙道，加上通風不足，導致事主一氧化碳中毒，而熱水爐型號亦未獲機電署批准氣體熱水爐，並沒有「GU」標誌。機電署人員已帶走涉事熱水爐，會調查是否涉及有人違反《氣體安全條例》。

衛生防護中心提醒市民，使用氣體熱水爐時室內須有良好通風，如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。機電署亦提醒市民購買及使用附有「GU」標誌的氣體熱水爐，須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工安裝、更換或維修。

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