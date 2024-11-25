一家三口一氧化碳中毒 疑熱水爐不合規

據了解，涉事為56歲男子及其44歲妻子，以及兩人的13歲兒子，一家三口居於大窩口邨富華樓。前日（23日）凌晨3時，男事主因身體發癢而醒來淋浴，其間感頭暈，在妻子陪同下送仁濟醫院診治，經檢驗後證實二人均一氧化碳中毒。其後警員到住所調查，發現在家的兒子清醒，將他送院檢查。衛生署稱男事主轉往東區尤德夫人那打素醫院治療。

涉事型號未獲准使用

署方稱，男事主洗澡時，住所內所有窗戶均被關上，抽氣扇亦沒開啟。據了解，住所使用石油氣煮飯和淋浴。機電署到場調查，初步懷疑由於熱水爐沒有排氣煙道，加上通風不足，導致事主一氧化碳中毒，而熱水爐型號亦未獲機電署批准氣體熱水爐，並沒有「GU」標誌。機電署人員已帶走涉事熱水爐，會調查是否涉及有人違反《氣體安全條例》。

衛生防護中心提醒市民，使用氣體熱水爐時室內須有良好通風，如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。機電署亦提醒市民購買及使用附有「GU」標誌的氣體熱水爐，須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工安裝、更換或維修。