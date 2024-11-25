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港聞二

公院電子化獲最高認證 冀擴AI應用

【明報專訊】早前醫管局全港43間公立醫院和醫療機構獲醫療信息管理系統協會（HIMSS）頒發電子病歷應用模式最高等級的第七級認證。醫管局資訊科技及醫療信息部主管張毅翔稱，團隊正研發第五代臨牀醫療管理系統，希望未來引入更多人工智能（AI）技術，如透過AI總結病人最新情况、協助醫生快速掌握病人資訊。

院數僅次美國 電子化達七級

張毅翔說，HIMSS是全球唯一開發數碼醫療水平國際認證體系的機構，而電子病歷應用模式分八級，零級代表全紙化，第七級為最高級。他稱醫管局一次過有43間醫院及機構獲最高級認證屬史無前例，也成為僅次美國的全球第二多醫院及醫療機構獲最高級認證的地區。

瑪麗醫院胸痛護理團隊數周前引入內聯網溝通平台，加快醫治心肌梗塞病人流程。瑪麗醫院副服務總監（質素及標準）、內科副部門主管陳穎思稱，病人到急症室須登記及確認身分才能見醫生，耗費不少時間，現時會安排病人快速登記後做心電圖，並將報告即時上載到內聯網平台及通知胸痛團隊，以盡快制訂治療方案。

引溝通平台助急救心臟病人

至於具體縮短時間，陳說需收集更多數據，而國際標準要求心肌梗塞病人需在入院90分鐘內完成通波仔，時間愈短，存活率愈高。醫管局醫療信息主管彭育華稱有研發不同類型風險預測模型，及早識別和治療高危病人，另開發自動化工具，按病人風險預測及風險分層，度身訂做治療計劃。

相關字詞﹕醫療信息管理系統協會 醫管局 公院

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