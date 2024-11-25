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港聞

港聞二

基因測試研擴至乳癌患者 助標靶治療

【明報專訊】乳癌基因測試除可識別高危患癌婦女，亦可輔助用藥。現有標靶藥可針對帶有乳癌基因突變的婦女治療卵巢癌和乳癌，而醫管局會為卵巢癌患者提供基因測試，帶有BRCA1/2基因突變則可用標靶治療。港大醫學院臨牀醫學學院外科學系臨牀教授鄺靄慧說，據她了解醫管局正商討擴展乳癌基因測試至乳癌患者，以供使用標靶藥物。

醫管局回覆稱，局方2021年第二季起可按醫生專業判斷和病患臨牀狀况，為有需要卵巢癌患者提供基因檢測，提供更準確和合適治療方案。該局稱將繼續留意技術發展及專家小組意見，適時探討基因檢測服務在其他癌症治療是否適用和需要。

如「雞與蛋」問題

專家：篩查可做基因測試

衛生署第二階段乳癌篩查先導計劃將針對帶有乳癌基因突變的高危婦女，鄺靄慧說暫未知會否提供基因測試。她稱在篩查或治療階段引入基因測試是「雞與蛋」的問題，例如篩查發現帶有基因突變後，須提供合適標靶治療；若在治療階段發現基因突變，為同樣大機會有基因突變的患者家屬提供基因測試亦很重要。

現兩自費標靶藥獲資助

鄺靄慧表示，早年有研究證實標靶藥可治療卵巢癌，故醫管局較早為卵巢癌病人提供基因測試；近年有乳癌標靶治療的研究出爐，據她了解醫管局正研究將BRCA1/2基因突變檢測擴至乳癌患者。

醫管局數據顯示，2021/22至2023/24年度每年度提供262、430及439次BRCA1/2基因突變檢測。

標靶治療方面，奧拉帕利及尼拉帕利現為醫管局藥物名冊下自費藥物，該局表示，兩藥分別接受撒瑪利亞基金及關愛基金資助用於治療卵巢上皮癌，另有其他治療用途；2021/22至2024/25年度（截至上月），兩藥每年度共處方910、1524、1874及1083劑。

相關字詞﹕鄺靄慧 卵巢癌 乳癌治療 衛生署 醫管局 乳癌篩查 乳癌篩查先導計劃 乳癌

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