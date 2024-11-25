次階段集中蒐家族病史基因突變者 乳癌篩查轉攻高危族 專家倡用MRI

明報記者 張逸羲

乳癌是本港第二常見癌症，也是女性最常見癌症，女患者5年存活率84%。衛生署2021年推出首階段乳癌篩查先導計劃，使用港大開發的乳癌風險評估工具，在婦女健康中心等為44至69歲婦女評估風險，按需要轉介乳房X光造影和超聲波檢查，目標是在風險群組及早發現未出現任何症狀的乳癌患者。

2021年首階段集中轉介中風險者

衛生署回覆數據顯示，截至今年8月有33,921名婦女接受乳癌風險評估，9561人、約28%轉介接受乳房X光造影，當中1381人、約14%接受超聲波檢查；接受乳房X光造影和超聲波檢查的婦女中，863人、約9%獲轉介專科醫生接受檢驗和治理。

鄺靄慧說，政府推出首階段篩查時參考一項她有份主導的港大研究，當年研究目的是了解撇除基因變異等高風險因素後，其他婦女是否值得接受篩查，最終當局按研究結果為中風險婦女篩查，卻無涵蓋高危者。但她說因資源有限，篩查定必聚焦最高危群組，樂見次階段篩查改變策略。

非牟利機構「香港遺傳性乳癌家族資料庫」於2007年成立，為有經濟困難婦女提供基因測試，帶基因變異的高風險婦女可受資助篩查乳癌。身為資料庫主席的鄺靄慧說，資料庫按國際指引為帶有乳癌相關基因變異者每半年檢查，先做乳房X光造影和超聲波，半年後再做MRI，餘此類推並作研究分析，發現78%確診者屬零期至第一期乳癌，反映篩查高危群組可及早找出患癌。

逾半藉MRI確診 成本較X光高

專家建議與組織合作 資助檢查

鄺稱，上述數據顯示有55.1%確診者由MRI發現腫瘤，建議將MRI加入次階段篩查。但她說須考慮成本和可及程度，因MRI成本可較乳房X光造影和超聲波高一倍，而雖然大多公院設有MRI儀器，惟若用作篩查乳癌會影響其他病人輪候，相信政府將維持考慮乳房X光造影作為主要篩查工具。她建議政府可與資料庫或其他非牟利組織合作，資助高危者MRI檢查。

衛生署回覆稱，按首階段篩查先導計劃評估結果，乳癌風險評估及篩查已納入婦女健康及長者健康服務的常規服務。該署稱經參考癌症事務統籌委員會意見、專家工作小組建議，以及第一階段計劃經驗和成效，政府正籌備下階段計劃，篩查高風險罹患乳癌的女性，即帶有某些基因突變或有強烈家族乳癌或卵巢癌病史，詳情將適時公布。