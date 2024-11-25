明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

次階段集中蒐家族病史基因突變者 乳癌篩查轉攻高危族 專家倡用MRI

【明報專訊】衛生署2021年推出首階段乳癌篩查先導計劃，轉介中風險婦女接受乳房X光造影。新一份《施政報告》提出推行第二階段計劃，衛生署回覆本報確認將篩查高風險婦女，即帶有某些基因突變，或有強烈家族乳癌或卵巢癌病史，原有乳癌風險評估及篩查已納入常規服務。政府癌症事務統籌委員會委員、港大醫學院臨牀醫學學院外科學系臨牀教授鄺靄慧說，篩查高風險婦女符合成本效益，並引述本地篩查研究顯示有一半乳癌患者由磁力共振（MRI）確診，建議次階段加入MRI檢查。

明報記者 張逸羲

乳癌是本港第二常見癌症，也是女性最常見癌症，女患者5年存活率84%。衛生署2021年推出首階段乳癌篩查先導計劃，使用港大開發的乳癌風險評估工具，在婦女健康中心等為44至69歲婦女評估風險，按需要轉介乳房X光造影和超聲波檢查，目標是在風險群組及早發現未出現任何症狀的乳癌患者。

2021年首階段集中轉介中風險者

衛生署回覆數據顯示，截至今年8月有33,921名婦女接受乳癌風險評估，9561人、約28%轉介接受乳房X光造影，當中1381人、約14%接受超聲波檢查；接受乳房X光造影和超聲波檢查的婦女中，863人、約9%獲轉介專科醫生接受檢驗和治理。

鄺靄慧說，政府推出首階段篩查時參考一項她有份主導的港大研究，當年研究目的是了解撇除基因變異等高風險因素後，其他婦女是否值得接受篩查，最終當局按研究結果為中風險婦女篩查，卻無涵蓋高危者。但她說因資源有限，篩查定必聚焦最高危群組，樂見次階段篩查改變策略。

非牟利機構「香港遺傳性乳癌家族資料庫」於2007年成立，為有經濟困難婦女提供基因測試，帶基因變異的高風險婦女可受資助篩查乳癌。身為資料庫主席的鄺靄慧說，資料庫按國際指引為帶有乳癌相關基因變異者每半年檢查，先做乳房X光造影和超聲波，半年後再做MRI，餘此類推並作研究分析，發現78%確診者屬零期至第一期乳癌，反映篩查高危群組可及早找出患癌。

逾半藉MRI確診 成本較X光高

專家建議與組織合作 資助檢查

鄺稱，上述數據顯示有55.1%確診者由MRI發現腫瘤，建議將MRI加入次階段篩查。但她說須考慮成本和可及程度，因MRI成本可較乳房X光造影和超聲波高一倍，而雖然大多公院設有MRI儀器，惟若用作篩查乳癌會影響其他病人輪候，相信政府將維持考慮乳房X光造影作為主要篩查工具。她建議政府可與資料庫或其他非牟利組織合作，資助高危者MRI檢查。

衛生署回覆稱，按首階段篩查先導計劃評估結果，乳癌風險評估及篩查已納入婦女健康及長者健康服務的常規服務。該署稱經參考癌症事務統籌委員會意見、專家工作小組建議，以及第一階段計劃經驗和成效，政府正籌備下階段計劃，篩查高風險罹患乳癌的女性，即帶有某些基因突變或有強烈家族乳癌或卵巢癌病史，詳情將適時公布。

相關字詞﹕鄺靄慧 施政報告 衛生署 乳癌篩查先導計劃 乳癌篩查 乳癌

上 / 下一篇新聞

18區「打卡位」完工 未提效益指標 議員稱僅能當市容美化 現應思如何促消費
18區「打卡位」完工 未提效益指標 議員稱僅能當市容美化 現應思如何促消費
18區「打卡位」現場
18區「打卡位」現場
西區古蹟加燈飾遊人稱美 前粉嶺法院設QR木架「沒用」
西區古蹟加燈飾遊人稱美 前粉嶺法院設QR木架「沒用」
新翠花園火警父亡女不適 疑電線短路 母子外出免禍
新翠花園火警父亡女不適 疑電線短路 母子外出免禍
海南艦開放 萬人排隊參觀 一度打蛇餅 軍民合照跳舞
海南艦開放 萬人排隊參觀 一度打蛇餅 軍民合照跳舞
「練功券」騙手表洋酒 警拘11人
「練功券」騙手表洋酒 警拘11人
7區新增10增選委員 另一辭任
7區新增10增選委員 另一辭任
禁電子煙草案最快年底交立會
禁電子煙草案最快年底交立會
甯漢豪：4方向降建築成本 明年起推
甯漢豪：4方向降建築成本 明年起推
基因測試研擴至乳癌患者 助標靶治療
基因測試研擴至乳癌患者 助標靶治療
公院電子化獲最高認證 冀擴AI應用
公院電子化獲最高認證 冀擴AI應用
一家三口一氧化碳中毒 疑熱水爐不合規
一家三口一氧化碳中毒 疑熱水爐不合規
人均垃圾量續跌  「已越頂」 環團稱廢物總產量僅少0.57% 促加強源頭減廢
人均垃圾量續跌  「已越頂」 環團稱廢物總產量僅少0.57% 促加強源頭減廢
稱法案「備案人大」實踐佳 張勇：下一步制度化
稱法案「備案人大」實踐佳 張勇：下一步制度化
失業綜援須做義工 孫玉菡：多接觸社會助求職
失業綜援須做義工 孫玉菡：多接觸社會助求職
灣區熱搜：建造業穗招聘旺場 技能待遇尚見落差
灣區熱搜：建造業穗招聘旺場 技能待遇尚見落差
灣區熱搜：求職者：內地全天候on call 港薪高生活平衡
灣區熱搜：求職者：內地全天候on call 港薪高生活平衡
灣區熱搜：指內房不景搵工難 工程界：港空缺正好吸納
灣區熱搜：指內房不景搵工難 工程界：港空缺正好吸納
灣區熱搜：建造業納「人才清單」免先本地招聘 簽注更快
灣區熱搜：建造業納「人才清單」免先本地招聘 簽注更快
坑渠蓋光伏發電 供檢測器測毒氣
坑渠蓋光伏發電 供檢測器測毒氣
擬進軍中東泰國 料明年可錄盈利
擬進軍中東泰國 料明年可錄盈利
【Emily】財爺帶黃仁勳食小炒 歎啤傾AI
【Emily】財爺帶黃仁勳食小炒 歎啤傾AI
【Emily】佛山順德取經「低空經濟」 議員倡港結合AI發展產業
【Emily】佛山順德取經「低空經濟」 議員倡港結合AI發展產業
【Emily】梁栢賢女兒成麻醉專科醫生
【Emily】梁栢賢女兒成麻醉專科醫生
【Emily】田北辰扮小丑魚講瀕危 小朋友會錯意
【Emily】田北辰扮小丑魚講瀕危 小朋友會錯意
【Emily】潮州節20萬人次 林鄭月娥被鵝吸引
【Emily】潮州節20萬人次 林鄭月娥被鵝吸引