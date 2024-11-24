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李家傑獲大紫荊 救跳海少女犧牲者追授勳章

【明報專訊】本年度授勳儀式昨在禮賓府舉行，今年有502人獲頒勳章及嘉獎，獲頒大紫荊勳章的5人包括行會成員廖長江、恒基地產主席兼董事總經理李家傑、全國港澳研究會顧問劉兆佳、著名岩土工程及水利專家李焯芬，以及香港福建社團聯會榮譽主席林樹哲。今年4月在香港仔港灣近海怡半島對出海域救人而犧牲的蘇月良獲追授銀英勇勳章，昨由家屬代領。

政府前日公布向蘇月良追授銀英勇勳章，表揚他高度英勇和無私精神。60歲的蘇月良今年4月11日在海怡半島海旁釣魚期間，目睹一名少女企圖跳海自殺，隨即跳海救人，最終蘇與少女均告不治。

政府在嘉許辭稱，蘇與少女素未謀面，亦未受過專業訓練和沒隨身裝備，仍毫不猶豫跳海救人，形容蘇果敢自發救人，將一己性命置之度外，勇氣令人敬佩，值得最崇高的敬意。

今年獲頒金紫荊星章的有12人，包括基本法委員會委員兼立法會議員梁美芬、上訴法庭法官袁家寧、信和集團主席黃永祥、立法會前秘書長兼中大副校長陳維安等。獲頒銀紫荊星章及銅紫荊星章分別有24人及40人，其中藝人劉德華和胡楓分別獲頒銀紫荊及銅紫荊星章，前者未有出席；另外嘉華國際及銀河娛樂創辦人呂志和早前去世，其兒子呂耀東獲頒銅紫荊星章，亦未有出席。

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