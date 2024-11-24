李家傑獲大紫荊 救跳海少女犧牲者追授勳章

政府前日公布向蘇月良追授銀英勇勳章，表揚他高度英勇和無私精神。60歲的蘇月良今年4月11日在海怡半島海旁釣魚期間，目睹一名少女企圖跳海自殺，隨即跳海救人，最終蘇與少女均告不治。

政府在嘉許辭稱，蘇與少女素未謀面，亦未受過專業訓練和沒隨身裝備，仍毫不猶豫跳海救人，形容蘇果敢自發救人，將一己性命置之度外，勇氣令人敬佩，值得最崇高的敬意。

今年獲頒金紫荊星章的有12人，包括基本法委員會委員兼立法會議員梁美芬、上訴法庭法官袁家寧、信和集團主席黃永祥、立法會前秘書長兼中大副校長陳維安等。獲頒銀紫荊星章及銅紫荊星章分別有24人及40人，其中藝人劉德華和胡楓分別獲頒銀紫荊及銅紫荊星章，前者未有出席；另外嘉華國際及銀河娛樂創辦人呂志和早前去世，其兒子呂耀東獲頒銅紫荊星章，亦未有出席。