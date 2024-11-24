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港聞

港聞二

談領袖3素質 黃：視疑惑為友

【明報專訊】人工智能晶片龍頭企業Nvidia（英偉達）今年6月及10月分別曾超越微軟及蘋果公司，成為全球市值最高的上市企業。昨在科大活動「爐邊談話」被問到如何領導龐大企業發展，行政總裁黃仁勳認為無論從事任何職業，均需視學習為「畢生工作」，面對企業、世界以至科技不斷改變，學習永遠無「足夠」。他笑言經常「虐待」人工智能，要求它解釋不同事情，從中不斷學習。

「你想看我的功課嗎？」

被搭訕女生今成愛妻

在俄勒岡州立大學主修電子工程時，黃仁勳遇上現任妻子Lori Mills，「你想看我的功課嗎？」就是他首度向太太搭訕的說話。當時年僅17歲的他是班上最年輕學生，全班250人僅有3名女生，包括19歲的Lori。黃仁勳當時向Lori保證，若她每個周日跟自己一同做功課，就能全取「A級」成績。兩人遂逢周日花一整天做功課，而黃會提前完成自己的功課，周日才能教太太，希望展示其聰明個性。

黃仁勳決心娶Lori，為確保她嫁給自己，20歲便向對方承諾30歲會成為行政總裁，結果他真的做到了，兩人目前育有一子一女。

當了32年行政總裁，他認為領袖有三大素質，包括對自己所做事情有信心，向目標進發，同時容許「疑惑」空間，應視「疑惑」為朋友而非敵人，才能獲得學習機會；領袖要有強勢（strong）一面，但不代表不能展現脆弱，需要時應請求別人協助，他舉例企業計劃目前仍由同事代勞，因他未修畢商業課程；領袖的任何決定均以整體利益而非個人出發，他說其公司至今保持透明，確保每個員工一同商討及決定事情。

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