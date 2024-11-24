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獲科大頒榮譽博士 被問美國收緊對華技術管制 黃仁勳：貿戰無礙AI發展 續服務全球

【明報專訊】美國據報將於下周起禁止當地供應商向200間中國晶片公司供貨，昨在香港科技大學獲頒授工程學榮譽博士的人工智能（AI）晶片龍頭企業Nvidia（英偉達）行政總裁黃仁勳，被問到中美貿易戰如何影響人工智能發展，他說人工智能發展是全球性的，相信會持續下去，「看不到未來有什麼能阻止」。黃認為AI時代已經開始，影響每個行業及每個科學範疇，由AI代理團隊與企業團隊一同工作的情况將涵蓋市場營銷、供應鏈、晶片設計及軟體開發等領域。

科大昨日舉行學位頒授典禮，共6029人獲頒授學位，其中4人獲頒授榮譽博士學位，除黃仁勳外，去年威尼斯影展終身成就金獅獎得主梁朝偉獲頒人文學榮譽博士，2013年諾貝爾化學獎得主Michael Levitt及菲爾茲獎得主David Mumford獲頒理學榮譽博士。梁朝偉致辭時鼓勵大家在每個項目均視自己為初學者，才能保持新鮮感而不會自大。黃仁勳則分享，領袖應視學習為「畢生工作」（見另稿）。

「會平衡法律遵守政策」

美國候任總統特朗普明年1月就職。頒授儀式後見記者的黃仁勳，被問到美方進一步收緊對華半導體技術出口管制的可能，以及這將如何削弱全球合作，他稱不知道新政府上場會發生什麼事，公司會平衡法律和遵守政策，繼續發展相關技術並服務全球客戶。他稱，數學和科學領域長久以來保持開放且全球合作，為社會和科學發展的基礎。

黃仁勳下午出席校內活動「爐邊談話」，與校董會主席沈向洋對談，被問及如何善用大灣區的硬件生態系統。黃認為目前人工智能聚焦認知智能，需改善物理智能，舉例如何生成指令讓機器臂代人類拿起咖啡杯。他稱，大灣區是世上唯一同時擁有機電一體化及人工智能技術的地區，應把握與不同公司及政府間合作的優勢，並透過大規模生產汽車、無人機及機械人，促使技術突破。他表示，Nvidia在本港、深圳、浦東及北京的設計中心，自25年前起已聘用許多科大校友及長期合作的同事，協助建立集團及中國的科技生態系統。

黃形容，自Nvidia於25年前創造首個數據中心GPU（圖像處理器），便觸發新的工業革命，「整個世界被重啟（the whole world is reset）」，一個行業正被重新定義，新的行業正在創造，大家現時擁有發展科學所需的各種工具，「現時最大的挑戰，昔日無法想像的挑戰，如今似乎都能解決」。

科大擬建醫學院 讚「亞洲MIT」

《施政報告》提出支持本地大學籌建第三間醫學院，科大表明目標2027年完成計劃。黃仁勳稱科大是「亞洲版的麻省理工學院（MIT）」，由專業領域原是科技、計算科學及人工智慧的機構創建醫院，將與現時在醫院應用人工智能的概念幾乎相反，認為是首次「由零開始」創建擁抱及推進技術的機構，相信校方更能理解人工智能的局限和潛力，希望校方把握這非凡機會。

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