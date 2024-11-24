禁建雞舍農牧式微 7000人老村今剩1300人

發展局本月中向立法會提交文件，建議發展牛潭尾。局方早前預料2027年開始收地，攸潭美村成主要受影響村落。

難民潮下聚非原居民 茶居雜貨店遍見

70歲的潘金鴻自1999年起，連續當了4屆攸潭美村村長。他憶述1950年代難民湧入，村落人口暴增，全都是非原居民。村民以畜牧和務農維生，潘指當年單是村的西區，已有3間茶居、兩間豬檔和魚場、一間牛檔和不少雜貨店，還未計大部分村民家中有雞舍。村民每天早上會到村口街市叫賣，人流絡繹不絕。直至1980年代政府介入規管，禁止村民在家建雞舍，畜牧和農業式微，大批村民始遷到城市工作。

潘金鴻未有跟隨大隊，反轉行建築業，留在村內幫村民建屋。他自言出世便跟父母在村內長大，結婚後有小朋友亦從未搬家。現時政府宣布收地，他明白當局考慮公眾利益，但仍遺憾自己成收地目標，「最好梗係唔使走，但我知太理想化」，盼能集體安置保留鄰舍情誼。

75歲的楊先生在攸潭美村長大，爸爸二戰時走難來港。當年村落還是一片泥濘，政府只給村民石沙和英泥用作建屋鋪路。楊先生回想以前在攸潭美學校讀書，放學後一邊踩單車一邊擔大籮，「愚公移山式」從村口運送建材到山上的家；升中被派往上水鳳溪，下雨天他一手擔雨傘，一手捉緊單車上學。

返村退休者盼「喺度瞓」 聞收地失眠

楊先生廿多歲結婚，一度搬到市區居住，退休還是選擇回到舊居，只因寧靜；每天打理逾2000呎的家，埋首鑽研木工園藝，「一草一木都係自己整。情意結就係你容許我的話，我寧願喺度『瞓覺』（死亡）」。自政府公布收地，楊生開始憂慮、試過失眠，感嘆「點解收呢度？因為我哋唔係原居民，我哋冇say。」

元朗攸潭美村居民互助會副主席周偉明認為，這次收地宣布突然，村內4個月前才接駁電線，提供5G上網服務；又指很多村民未聞發展計劃，故互助會將成立聯盟，蒐集村民意見。

村民大會下月開 促政府現身交代

當局早前表示收地範圍內有六成、約80公頃私人土地，又指將預留46公頃建立大學城。攸潭美村現任村長黎志文質疑為何不是興建公營房屋，認為計劃的惠民成效存疑，敦促當局於下月5日召開的村民大會交代。

（城市保育）