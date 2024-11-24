首10月爆竊跌5.2% 蕭澤頤：涉村屋升幅收窄

蕭澤頤稱今年首季爆竊非常嚴重，警隊做了「很多工夫」，包括用無人機在高危地方巡邏，飛行服務隊亦協助高空巡邏等，惟村屋爆竊案仍上升，今年首季案件較去年同期升約1.8倍，但首10個月計則只升27.3%，呼籲市民外出時記得緊鎖門窗，亦提醒保安業見到可疑人物應盡快報案。

蕭稱今年錄得上升的騙案主要涉網購及電話騙案，尤其假冒客服的電話騙案，類似案件首10個月錄得4515宗，升幅遠超所有騙案的總升幅，呼籲市民留意。他又提到最近新增技術支援騙案，同類案件已有58宗，損失達5900萬元，當中最多損失的一宗涉1100萬元，強調警方不會要求市民分享銀行資料。

錄取見習督察增六成「令人鼓舞」

赴粵閩大學招募收510申請破紀錄

警察學院昨舉行結業會操，34名見習督察及158名學警畢業。蕭澤頤說今年4至10月，取錄見習督察人數較去年同期升60.3%，錄取的投考學警則升32.4%，成績令人鼓舞，警隊在10月及11月亦分別到廣東暨南大學及福建華僑大學招募，共收510份申請，刷新警隊在內地招募的紀錄，未來會繼續加強警隊的招募策略。