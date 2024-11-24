體育園半萬人壓測 港鐵站容量勝預期 散場全到月台需26分鐘 警：演練大致暢順

演習搜出生果刀觀眾受傷流程

昨午約3時半警方逐步啟動宋皇臺、啟德兩個安檢區安檢程序，警方模擬特殊情况與突發情况，如安檢搜出水果刀、水樽等違禁品，保安人員引導入場者將物品棄置，或放在有臨時遮雨棚的物品寄存區。演練者進場後，當局模擬有人跌倒扭傷，並驗出骨折，聖約翰救傷隊隨後到觀眾席處理，消防處救護人員隨後將「傷者」送上救護車。

演練另為行動不便者如輪椅人士設立特別通道，當局亦為無隨身袋的觀眾提供特快通道，惟部分參與者未知悉安排，宋皇臺安檢區人龍一直伸延至港鐵站口，又再「U」形折返。有參與者找隊尾時得知可走特快通道。警務處行動部高級警司陳憲鈞表示，未來將在夠寬的港鐵站口加設鐵馬維持秩序，並增加人手和指示協助乘客。

散場測試時，5000名參與者經宋皇臺站「潮水式」分批離場，乘搭港鐵到啟德返回場館，最後再由啟德站離場。兩輪散場各有1000人舉傘模擬雨天情景，港鐵亦測試單向進出安排。記者在場觀察，全部5000人進入宋皇臺站月台耗時約26分鐘，有打傘者距離港鐵站出口尚有一段距離便收傘。

首輪測試發現港鐵站容量較預期大

秀茂坪警區指揮官謝翠恩總結時提及，首輪散場測試中，發現港鐵站容量較預期大，啟德站測試時已施行不分批直接進站。

離場時段，對應港鐵站口電梯、閘口均轉為單向運作，列車班次亦加密到繁忙時段水平，港鐵亦安排「空載列車」接載，大堂隔數米便見港鐵職員維持秩序。港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，希望利用更大型演練測試不同時段情况。

運輸及物流局長林世雄、文體旅局長楊潤雄和保安局長鄧炳強昨均到場視察，林世雄稱宋皇臺站運作暢順，鄧炳強則讚安檢效率高。

是次參與者有4500人屬公務員，被問公務員佔比高會否影響演習效果，謝翠恩稱未來測試將調整人員組成，下月將測試體藝館，並於來年1月測試主場館；政府隨後會跟進車馬費發放。入場期間，一名報稱由天水圍前來的公務員向記者表示，演練者隨機揀選，3日前始收到通知，稱不便透露更多細節。