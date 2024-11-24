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另案刑滿出獄 官不信遭警毆 通州街露宿者：唔係好公平

【明報專訊】警員在深水埗通州街公園誣衊已故露宿者「阿十」藏毒案審結，其中6警被裁定意圖妨礙司法公正罪成及判囚；同案聲稱被警員毆打的另一露宿者阮文山，法官認為其證供不可信，裁定涉事警員傷人等罪名不成立。案件判決後，因另案剛刑滿出獄的阮文山稱裁決「唔係好公平」。對於法庭在阿十離世後才還他公道是否太遲，阮稱「好人呢，有好報嘅」，相信「天有眼」。

現年67歲的阮文山，1982年以越南難民身分來港入住難民營，至2000年難民營關閉，他繼續留港並組織家庭，10多年前跟太太離異後輾轉露宿街頭。他稱多年來一直不見警察毆打露宿者，亦不曾被警員砸爛家當。

阮文山今年1月作供時稱，在2020年2月4日曾遭數名男警在深水埗通州街公園要求他「揸住把刀」，他拒從後被拖到某處拳打腳踢；20天後、即2月24日，涉事警員到通州街公園打爛露宿者家當，包括罐頭和豉油樽。不過法官因阮的證供不盡不實等原因，最終裁定襲擊阮的警員等罪名不成立，兩名警員無罪釋放，而6名警員則因涉誣衊另一露宿者Le Van Muoi（阿十）藏毒，以及遮蔽公園閉路電視鏡頭，被裁定罪成及判囚2年1個月至3年5個月，當中3人不服定罪及判刑申請上訴。

自言「唔係好人」 但庭上說事實

對於裁決結果，阮文山稱自己雖然「唔係好人」，但在庭上說的都是事實，對裁決結果感不快，希望再次公告事件。受訪期間不時要別人複述問題的阮文山亦談到，在庭上供述事發過程「有啲困難」，又形容辯方質疑他「屈阿sir」的說法「難聽」，重申「唔會屈警察話呢樣嗰樣……」。

至於阿十被誣衊藏毒一事，阮文山稱當時無目睹事發經過。當被問到法庭在「阿十」離世後才還他公道是否太遲，阮稱「好人呢，有好報嘅」，相信「天有眼」。

阿十離世後討回公道 「好人有好報」

阮文山早前因一宗販運危險藥物案被判囚，上月底出獄後，選擇重返通州街公園露宿，因該處有朋友一同聊天和下棋。談到未來打算，他說：「我都唔知，我都係日日都係咁過……𠵱家我都未有屋住，喺度（公園）坐囉、喺度瞓囉。」

明報記者 李世聰

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