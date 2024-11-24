凌嘉勤：房協無計劃參與北都片區發展

稱土地遠未至供過於求

凌嘉勤昨日在有線新聞台節目《有理有得傾》表示，房協在北都有重要角色，主要是繼續協助政府興建專用安置屋邨。他說，本港長遠有需要發展北都及交椅洲人工島，並認為土地遠未到供過於求情况，而政府在造地及推地方面亦是兩個不同步驟，即使樓價下行，本港對土地的需求仍然存在。

凌又說，未來5年房協將有超過1.7萬個單位建成，現時估計可如期完成；而房協上一財政年度有4.5億元盈餘，支出按年減少逾一成，近月亦已完成簽訂120億元銀團貸款，加上出售部分非核心投資物業，認為未來5至7年財政狀况穩定。

屋邨重建安置冀保鄰里關係

房協多個舊屋邨將展開重建計劃，凌嘉勤強調安置會以人為本，致力減少居民適應壓力。他提及啟德新發展區即將落成，可為紅磡及土瓜灣多個屋邨的重建帶來契機。他舉例啟德興建中的安置屋邨，可用作安置受真善美村重建影響的居民。他說部分屋邨樓齡高，明白居民對街坊、屋邨有感情，故此在可行情况下，希望把居民安置在同一屋邨，以便保持鄰里關係。