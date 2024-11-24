3萬公屋戶未交申報表 多為長者 房署：人性化處理

14萬戶須月底前交 已收回600單位

今輪公屋住戶申報於10月2日展開，11月30日限期屆滿。逾14萬個須交表住戶中，包括12萬戶於公屋住滿15年的全長者戶（所有家庭成員均年滿60歲），只須申報居住情况；其餘2萬戶為剛住滿公屋兩年的非全長者戶，他們須同時申報居住情况及是否擁有香港住宅物業。

據悉，現時仍未遞交申報表的逾3萬戶中，大部分為全長者戶。房署回覆查詢時表示，今次須申報的家庭中約有600戶因不同原因，包括購買私人或資助出售房屋、已移民、被證實濫用公屋、欠租等，已主動交回或被房署收回單位。

房署表示，今次須申報的住戶絕大部分是首次申報的全長者戶及剛入住公屋滿兩年的非全長者戶，估計不少會在接近截止日期時才交表，形容目前收表進度正常；署方因應截止日期將至，將在社交平台及各座大堂當眼處張貼通告，加強提示租戶須在限期前交表。

拒絕或欠交 將終止租約

房署重申如住戶拒絕或欠交申報表，房委會可發出遷出通知書終止租約，但今次申報主要涉及首次申報者，特別是長者，故會繼續以不同方法聯絡他們，審慎處理，審視他們是否有特殊情况未能準時交表，如證實蓄意拒絕申報或濫用公屋，房委會必會終止租約。

議員撐嚴打濫用 籲助長者申報

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，現時交表住戶比率與過往同期相若，相信絕大部分住戶限期前會交表，但房署可了解全長者戶未交表原因，有需要可協助，未來一周亦可加強宣傳。

立法會議員、房委會資助房屋小組成員梁文廣估計，一些未交表全長者戶或因不清楚或不熟悉申報安排，故忽視不交表的後果。他說支持房署嚴打蓄意拒絕申報或濫用公屋者，但對全長者戶需多關顧及盡力協助。

明報記者