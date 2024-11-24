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傀儡保險代理騙佣5000萬 13人認串謀詐騙洗黑錢

【明報專訊】多人涉嫌參與「傀儡保險代理」串謀詐騙及洗黑錢，訛稱經手處理478份保單以獲兩間保險公司發放共約5200萬元佣金，遭廉署揭發。涉為主謀的保險公司前分行經理昨日在區域法院承認20項控罪，12名「傀儡保險代理」亦認罪。法官林偉權押後案件至12月21日聽取求情，6名被告須還押。

被指為主謀的被告盧彥樺（32歲）為富衛人壽保險（百慕達）有限公司前分行經理，她承認兩項串謀詐騙及18項串謀洗黑錢罪。同案被告包括盧彥樺所屬富衛團隊的7名保險代理，即陳家裕、林曉東、林煒傑、黃卓立、胡健良、周玉田及張皓翔；以及香港永明金融有限公司前分區經理郭潤芳及其4名下線保險代理鄧浩麟、杜偉濤、黃蓮欣及梁紫穎（年齡介乎24至61歲）。他們承認串謀詐騙及串謀洗黑錢罪。

下線訛稱經手478份保單 收佣後退還主腦

案情指出，盧彥樺於2016年2月至2020年11月間招攬多人加入香港永明或富衛。盧向部分人表示他們為「傀儡保險代理」，入職後毋須招納客戶。盧串謀郭潤芳、富衛及香港永明代理，訛稱由盧招攬的代理是共478份保單申請的經手代理，令香港永明及富衛向盧和郭潤芳團隊支付佣金等總值逾2200萬元及共逾2900萬元。盧另要求代理收取佣金後向她退還金額，涉案者清洗黑錢共約4700萬元。

【案件編號：DCCC 170/23】

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