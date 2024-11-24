美容中心疑蠟燭起火焚毁 兩貓一死一獲救

約200住客疏散 兩人吸濃煙送院

事發昨凌晨1時許，彌敦道328至342A號儉德大廈9樓一單位冒煙起火，火舌不斷由窗戶竄出，濃煙席捲半空。警方接報到場臨時封鎖大廈對開行人路及往尖沙嘴方向行車線，起火單位窗框被燒至變形，爆裂玻璃碎片與火屑不斷墜落，冷氣機亦墜下。消防煙帽隊趕至起火單位灌救，又升起雲梯在單位外射水，防止蔓延。

約25分鐘後火勢大致被救熄，消防在起火單位救出兩隻貓，其中一隻證實死亡，另一隻則沒有大礙。起火單位女戶主其後趕至現場，登上警車等候消息，消防將沒有大礙的貓交回她看管，惟她得悉另一貓死亡，神情哀傷。愛護動物協會人員到場，女戶主將貓交由愛協帶走檢查，貓屍則由食環署撿走。她其後由警員陪同登上涉事大廈協助了解事件經過。

火警中，約200名住客自行疏散到安全位置暫避，部分人手抱嬰兒及寵物，亦有人赤腳逃生。61歲姓何男子及40歲女子吸入濃煙不適，由救護車送院治理。警方及消防經初步調查，懷疑因蠟燭引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。現場所見，起火單位為美容中心，事後嚴重焚毁，雜物散滿一地，另有雜物被搬至走廊，單位牆身及走廊均被熏黑。

馬鞍山單位火警 疑風火輪充電過熱

另外，昨早8時許馬鞍山錦豐苑錦菱閣13樓一單位發生火警，消防員出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，花約15分鐘大致將火救熄。16歲姓陳少年吸入濃煙不適，由救護車送院治理。警方及消防初步調查相信，少年在飯廳位置為俗稱「風火輪」的電動單輪車充電，其間疑過熱起火。