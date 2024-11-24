明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

美容中心疑蠟燭起火焚毁 兩貓一死一獲救

【明報專訊】油麻地彌敦道儉德大廈昨凌晨有單位起火，火勢猛烈，消防在起火單位救出兩隻貓，其中一隻死亡。逾百名住客疏散至安全位置暫避，兩男女吸入濃煙不適送院。消防初步調查火警起因無可疑。

約200住客疏散 兩人吸濃煙送院

事發昨凌晨1時許，彌敦道328至342A號儉德大廈9樓一單位冒煙起火，火舌不斷由窗戶竄出，濃煙席捲半空。警方接報到場臨時封鎖大廈對開行人路及往尖沙嘴方向行車線，起火單位窗框被燒至變形，爆裂玻璃碎片與火屑不斷墜落，冷氣機亦墜下。消防煙帽隊趕至起火單位灌救，又升起雲梯在單位外射水，防止蔓延。

約25分鐘後火勢大致被救熄，消防在起火單位救出兩隻貓，其中一隻證實死亡，另一隻則沒有大礙。起火單位女戶主其後趕至現場，登上警車等候消息，消防將沒有大礙的貓交回她看管，惟她得悉另一貓死亡，神情哀傷。愛護動物協會人員到場，女戶主將貓交由愛協帶走檢查，貓屍則由食環署撿走。她其後由警員陪同登上涉事大廈協助了解事件經過。

火警中，約200名住客自行疏散到安全位置暫避，部分人手抱嬰兒及寵物，亦有人赤腳逃生。61歲姓何男子及40歲女子吸入濃煙不適，由救護車送院治理。警方及消防經初步調查，懷疑因蠟燭引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。現場所見，起火單位為美容中心，事後嚴重焚毁，雜物散滿一地，另有雜物被搬至走廊，單位牆身及走廊均被熏黑。

馬鞍山單位火警 疑風火輪充電過熱

另外，昨早8時許馬鞍山錦豐苑錦菱閣13樓一單位發生火警，消防員出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，花約15分鐘大致將火救熄。16歲姓陳少年吸入濃煙不適，由救護車送院治理。警方及消防初步調查相信，少年在飯廳位置為俗稱「風火輪」的電動單輪車充電，其間疑過熱起火。

相關字詞﹕風火輪 火警

上 / 下一篇新聞