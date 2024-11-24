醫局擬調整加薪賞罰 設機密渠道鼓勵敢言

小過初犯不罰 屢錯或停加薪

檢討報告要求醫管局釐清各職級角色、責任和權力，范鴻齡前日稱就前線及管理層遇事故時須負何責初步構思會建立人事紀錄，並考慮賞罰機制。他昨在商台節目《政經星期六》受訪稱，正構思將事故記錄在案，按事件程度大小處理，如「很輕微、一次的，不會有具體懲罰或給他一封信或怎樣」，但如已犯錯多次，因應醫管局員工薪酬跟隨公務員體制，每年都會按加薪點調整薪酬，可將加薪點停一年，如表現良好，「病人很多都讚賞他」，加薪點或可「跳兩級」，惟有關制度需政府同意。

設小組防太早公開事故

以往「有時未查清便公布」

報告亦建議設立快速事故應變小組，范鴻齡稱設立小組是要預防過快或過慢公布事故，重大事故要先通報總部，指以往做法多「發生什麼事都盡快公布，但有時未查清楚便公布」，導致調查後出現不同說法，令人質疑有人隱瞞或強辯，故成立小組是向醫院提供機制，一旦有事發生，讓醫院清楚那些事可自行解決。

針對報告建議建立「敢言」文化，范鴻齡稱上司不可以「因為某人說了什麼，你就用其他東西對付他」，惟相信有些上司，「做了很久那些」，未必可即時改變，故需另闢渠道，舉例在總部設渠道，讓員工在機密情况下透過該渠道反映意見。

料人手緊張明年可紓緩

至於人手問題，范稱目前醫生流失率減至約5%，護士流失率則減至約8%，現時聘請了350名非本地醫生，佔公立醫院7000名醫生5%，亦收到1000多份海外護士申請，當中600多人初步合資格，已發70份聘書，估計人手緊張明年可紓緩。