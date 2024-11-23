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港聞二

房協料下季推盤 家有長者初生優先買

【明報專訊】早前上任的房協主席凌嘉勤接受報章專訪透露，房協最快明年首季推售新一期資助出售房屋，並將參考政府最新政策，包括引入「家有長者」、「家有初生」優先揀樓，以及增發抽籤號碼安排，主要參考最近一期房委會售居屋的安排而定。

須5年後始研調整租售比例

政府早前公布《施政報告》提出，為40歲以下青年及屢次未獲抽中居屋的申請者，提供多一個抽籤號碼安排。凌嘉勤表示，明年首季新一期資助出售房屋將參考有關最新政策，亦有「家有長者」、「家有初生」優先揀樓安排。至於單位定價方面，凌稱會參考最近一期居屋提供的折扣、市場情况等一籃子因素考慮。

對於《施政報告》提出房委會將進一步完善置業階梯，包括更改資助出售房屋比例，凌嘉勤稱，房協會配合政府的政策方向，但強調未來5年項目已在興建階段，不會有更改，之後項目會視乎情况，檢視有否空間增加資助出售比例。

曾出任港深合作策略規劃顧問的凌嘉勤，過去協助政府制訂《北部都會區發展策略》。他稱，北都發展其中一項困難是徵地及安置，期望房協在安置屋邨項目可配合北都發展時間表，讓受影響居民無縫過渡入住安置屋邨。他透露政府正與房協商討，能否讓房協承擔更多項目；而房協正審慎檢視，因需小心考慮房協本身財政能力，要確保可承擔新項目之餘，亦要持續運作。

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