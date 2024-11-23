無提兩專營利潤兼派息 議員質疑城巴加價耍財技

指「派息畀股東，要市民埋單」

民建聯梁熙昨批評城巴「欺騙大眾」，指城巴機場及北大嶼山專營權去年賺近億，但只提市區專營權虧蝕，又質疑城巴「耍財技」，將廣告業務外判予關聯公司「匯達傳媒」，指該公司廣告收入會撥回城巴母企「Bravo Transport Holdings Limited（BTHL）」，最終BTHL過去兩年分別向股東派2億及2.5億元股息，批評城巴透過利潤轉移製造虧蝕假象，促政府監察。 委員會主席、民建聯陳恒鑌亦稱留意到直接持有城巴的「匯達交通」按協議每年須向最大母企「善水資本」支付2000萬元顧問費及500萬元花紅，質疑「派息畀股東，但要市民埋單」。

廣告由同系代理 有收入分成

城巴最大母企為「善水資本」及「漢思資源」，兩者共同持有BTHL；BTHL持有「匯達交通」及「匯達傳媒」，並透過匯達交通持有城巴。根據「漢思資源」今年中交代，「匯達傳媒」為城巴巴士車身及內部廣告獨家代理商，合約期至2033年，匯達傳媒須按某比例將巴士車身廣告收入撥回城巴。另「匯達傳媒」去年起亦負責為港鐵部分路線及巴士代理廣告。

城巴董事總經理李卓豪在會上回應，市區及機場線專營權不能互相資助，重申城巴虧蝕。運輸及物流局副秘書長李碧茜稱，不單止城巴，其他巴士公司很多時都將廣告服務外判，只要有公開招標，就不存在利潤轉移，重申政府考慮加價申請時會嚴謹把關。

3營運商贊成票價可加可減機制

3間巴士公司早前向政府申請加價，其中城巴申請加9.5%，九巴及嶼巴則申請加6.5%。實政圓桌田北辰認為應有系統處理巴士加價，申請加幅高於通脹不能接受，建議與巴士公司制定與通脹掛鈎的票價可加可減機制。3間巴士公司均支持建立機制，但稱應一併考慮燃油價格及薪酬開支等。