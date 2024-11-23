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港聞二

無提兩專營利潤兼派息 議員質疑城巴加價耍財技

【明報專訊】立法會交通事務委員會昨討論九巴、城巴、嶼巴3間專營巴士公司加價申請，多名議員批評申請加幅最多、達9.5%的城巴「耍財技」，向立法會提交的文件僅提市區專營權蝕逾5700萬元，未計機場及北大嶼山專營權去年實賺近1億元，以及城巴母公司連續兩年分別派息達2億元給股東，質疑城巴透過轉移利潤製造虧蝕表象。城巴昨稱，兩專營權獨立計算，不能互相資助，又稱「所有公司都要賺錢，包括母公司」。有議員建議制定票價調整機制，3間巴士公司昨稱支持，但應再商討細節。

指「派息畀股東，要市民埋單」

民建聯梁熙昨批評城巴「欺騙大眾」，指城巴機場及北大嶼山專營權去年賺近億，但只提市區專營權虧蝕，又質疑城巴「耍財技」，將廣告業務外判予關聯公司「匯達傳媒」，指該公司廣告收入會撥回城巴母企「Bravo Transport Holdings Limited（BTHL）」，最終BTHL過去兩年分別向股東派2億及2.5億元股息，批評城巴透過利潤轉移製造虧蝕假象，促政府監察。 委員會主席、民建聯陳恒鑌亦稱留意到直接持有城巴的「匯達交通」按協議每年須向最大母企「善水資本」支付2000萬元顧問費及500萬元花紅，質疑「派息畀股東，但要市民埋單」。

廣告由同系代理 有收入分成

城巴最大母企為「善水資本」及「漢思資源」，兩者共同持有BTHL；BTHL持有「匯達交通」及「匯達傳媒」，並透過匯達交通持有城巴。根據「漢思資源」今年中交代，「匯達傳媒」為城巴巴士車身及內部廣告獨家代理商，合約期至2033年，匯達傳媒須按某比例將巴士車身廣告收入撥回城巴。另「匯達傳媒」去年起亦負責為港鐵部分路線及巴士代理廣告。

城巴董事總經理李卓豪在會上回應，市區及機場線專營權不能互相資助，重申城巴虧蝕。運輸及物流局副秘書長李碧茜稱，不單止城巴，其他巴士公司很多時都將廣告服務外判，只要有公開招標，就不存在利潤轉移，重申政府考慮加價申請時會嚴謹把關。

3營運商贊成票價可加可減機制

3間巴士公司早前向政府申請加價，其中城巴申請加9.5%，九巴及嶼巴則申請加6.5%。實政圓桌田北辰認為應有系統處理巴士加價，申請加幅高於通脹不能接受，建議與巴士公司制定與通脹掛鈎的票價可加可減機制。3間巴士公司均支持建立機制，但稱應一併考慮燃油價格及薪酬開支等。

相關字詞﹕嶼巴 九巴 漢思資源 善水資本 匯達傳媒 匯達交通 城巴 巴士 巴士加價

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