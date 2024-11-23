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走塑滿月食肆走數 環署收43投訴 其中兩宗書面警告 限10天改善否則罰款

【明報專訊】首階段即棄塑膠餐具及其他膠產品法例的適應期上月21日結束，惟本報記者發現適應期結束後約一個月，仍見至少3間食店向堂食顧客提供不合規餐具，當中有店員指外賣顧客臨時「轉軚」改堂食；亦有食店負責人尚未知有何禁用餐具。環保署發言人昨表示，就下游的酒店和食肆，環保署過去一個月共接獲43宗有關投訴，並已向當中兩宗個案發出書面警告，倘10個工作天內不改善，便會發出定額罰款通知書。

環保署發言人表示，在適應期內，署方主動派員巡視本港超過47,700間餐飲食肆、零售店和酒店賓館，隨着適應期結束，署方過去一個月派員巡查適應期內約160間仍未合規的源頭銷售店舖，發現所有這些店舖均已符合新法例要求。至於下游的酒店和食肆，發言人稱環保署過去一個月接獲43宗有關投訴，已調查各宗個案，絕大部分已更正，有兩宗進一步巡查時仍未有具體行動改善，環保署已發書面警告，要求負責人在10個工作天內改善，否則會發出定額罰款通知書。

昔未合規160零售舖已符要求

發言人稱，適應期過後，業界積極配合新法例，市民在日常生活中使用有關產品的習慣亦有改變，例如外賣「走餐具」的市民比法例實施前明顯增加，估計新法例每年平均可為本港減少逾6000萬套即棄餐具。

環保署曾在上月22日、即適應期結束後向本報稱「沒有發現嚴重違規情况」。環保署昨回覆本報解釋，如發現零售商仍未符合新法例要求，即屬「嚴重違規情况」，會即場發出書面警告，要求負責人10個工作天內改善。

店員稱客人外賣轉堂食

本報記者本周二（19日）在西九龍中心的美食廣場觀察，約60間食店中有兩間仍向堂食顧客提供不合規餐具。有川菜食店在出餐時，偶然會向堂食顧客提供即棄膠兜。店員稱，部分顧客在店員出餐時，臨時「轉軚」改為堂食，店員來不及換上即棄紙兜，因此店員每次下單時，皆會問清楚顧客需堂食或外賣，以免誤墮法網；亦有顧客曾經投訴紙餐具容易爛，向店員索取多隻紙匙羹。店員希望政府能向顧客加強解說「走塑」法例，讓他們理解食肆難處及願意配合。

當日現場所見，有泰式食店向堂食顧客供應海南雞飯套餐時，以即棄膠兜盛湯。店員解釋他們只是按老闆吩咐行事。

有負責人稱缺人手不清楚規例

翻查資料，環保署今年4月回覆傳媒查詢時表示，美食廣場內的食店一般會按顧客下單而即時製備和提供食物，美食廣場亦有用餐區供顧客堂食，業務模式基本上與一般餐廳沒有分別，因此美食廣場的食店也須遵守就堂食餐具管制規定。

另外，記者同日亦在深水埗一間兩餸飯店內發現，不論食客選擇堂食或外賣，店員同樣以即棄膠盒盛飯菜；湯品則用可重用碗具。飯店負責人黃太說，因清潔工不足，故用膠盒盛飯菜，稱不清楚首階段管制有何禁用餐具，暫未有人向她解說，反問記者：「是否現在不允許用膠盒？」她又承諾會物色合規餐具。

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