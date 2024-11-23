明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

3球員1艇仔否認操縱球賽 續保釋

【明報專訊】廉署去年5月採取「碧草」行動，打擊非法外圍賭博本地足球及「打假波」貪污集團，3名足球員及一名俗稱「艇仔」的外圍賭注中介人被起訴「向代理人提供利益」及「串謀賭博時作弊」等共5罪。案件昨於東區裁判法院再訊，4名被告否認控罪，案件未定審期，排期明年1月22日預審，辯方預計需8天審理。4人續准保釋。

4名被告分別是案發時先後效力港會及愉園的霍斌仁、中西區康樂體育會後衛盧斯安奴（Luciano Silva Da Silva）、時任深水埗體育會守門員屠俊翹，以及報稱無業的Waheed Mohammad。

綜合廉署所指及控罪詳情，霍斌仁涉於2021年10月向港會中場隊友莊馬仕（Jean Carllo Maciel）提出每場球賽賄款一萬元，誘使對方「打假波」，對方拒絕；同年11月初，霍再分別向莊馬仕及另一港會中場球員麥美倫（Marcus McMillan）提出3萬元及一萬元賄款，誘使「打假波」，同樣被拒。

霍斌仁另涉於2022至2023年球季效力港甲球隊愉園時，與盧斯安奴、屠俊翹及外圍「艇仔」Waheed Mohammad，於2022年8月至2023年4月間串謀另一「艇仔」，作弊以致使愉園在球賽中落敗或操縱愉園的入球或角球數目。

【案件編號：ESCC 438/24】

上 / 下一篇新聞

電梯維修間突啟 18歲學徒墮槽一小時亡
電梯維修間突啟 18歲學徒墮槽一小時亡
房委地盤工人夾斃 升降台事故年內第四宗
房委地盤工人夾斃 升降台事故年內第四宗
特首將率工商界訪灣區 至少4地產商巨頭隨行
特首將率工商界訪灣區 至少4地產商巨頭隨行
兩成工程電線槽不達標 建築署：28項不即更換
兩成工程電線槽不達標 建築署：28項不即更換
炸醫院港鐵案 控方引Tg指被告認責 CCTV揭行蹤 手機有炸彈照 另擬悼周梓樂現場引爆
炸醫院港鐵案 控方引Tg指被告認責 CCTV揭行蹤 手機有炸彈照 另擬悼周梓樂現場引爆
群組商討巴士放炸彈 倡港人齊漏低背囊
群組商討巴士放炸彈 倡港人齊漏低背囊
護士學生3人囚6年 理大暴動案最重
護士學生3人囚6年 理大暴動案最重
撤強積金對冲 立會通過撥335億資助僱主
撤強積金對冲 立會通過撥335億資助僱主
海關檢3200萬元走私燕窩 陸路最大宗 多屬高價燕盞
海關檢3200萬元走私燕窩 陸路最大宗 多屬高價燕盞
孫東：河套香港園區擬邀業界參建 涵建製造中心產學研基地酒店等 明年徵意向書
孫東：河套香港園區擬邀業界參建 涵建製造中心產學研基地酒店等 明年徵意向書
跨境便利 人流物流先行 研電子圍欄防生物樣本外流
跨境便利 人流物流先行 研電子圍欄防生物樣本外流
InnoHK2.0聚焦成果轉化
InnoHK2.0聚焦成果轉化
網安攻防演練揭25漏洞 涵密碼弱繞過驗證碼等
網安攻防演練揭25漏洞 涵密碼弱繞過驗證碼等
涉庭內拍攝 內地生保釋候訊
涉庭內拍攝 內地生保釋候訊
失業綜援須每周做1小時「義工」 違者停派款7日 明年10月起試行兩年
失業綜援須每周做1小時「義工」 違者停派款7日 明年10月起試行兩年
就業支援機構：逼工作成效低 培訓應度身訂做
就業支援機構：逼工作成效低 培訓應度身訂做
警搗3太空油案 揭家庭式製毒
警搗3太空油案 揭家庭式製毒
黎：美國務院顧問倡設英文報道 官質疑乘反華情緒報內地負面新聞 黎稱想破壟斷
黎：美國務院顧問倡設英文報道 官質疑乘反華情緒報內地負面新聞 黎稱想破壟斷
專欄引邱吉爾二戰言論 官指針對「侵略者」問對象
專欄引邱吉爾二戰言論 官指針對「侵略者」問對象
走塑滿月食肆走數 環署收43投訴 其中兩宗書面警告 限10天改善否則罰款
走塑滿月食肆走數 環署收43投訴 其中兩宗書面警告 限10天改善否則罰款
無提兩專營利潤兼派息 議員質疑城巴加價耍財技
無提兩專營利潤兼派息 議員質疑城巴加價耍財技
房協料下季推盤 家有長者初生優先買
房協料下季推盤 家有長者初生優先買
退休海關督察與妻涉詐騙房津150萬
退休海關督察與妻涉詐騙房津150萬
警涉向曾受查人借錢 其他控罪索律政意見
警涉向曾受查人借錢 其他控罪索律政意見
大圍撞傷過路七旬婦 中型貨車司機涉危駕被捕
大圍撞傷過路七旬婦 中型貨車司機涉危駕被捕
九市速遞：白雲山發現大儒黃佐墓 碑載「贈禮部左侍郎」 或修正《明史》差異
九市速遞：白雲山發現大儒黃佐墓 碑載「贈禮部左侍郎」 或修正《明史》差異
九市速遞：新中山港口岸下周四啟用
九市速遞：新中山港口岸下周四啟用
九市速遞：首創摺屏手機 柔宇科技破產
九市速遞：首創摺屏手機 柔宇科技破產
灣區手記：麵包節 ／文：尚東美
灣區手記：麵包節 ／文：尚東美
【Emily】搶先探安安可可 議員話精靈寫意 龍鳳胎「百日慶」活動今展開
【Emily】搶先探安安可可 議員話精靈寫意 龍鳳胎「百日慶」活動今展開
【Emily】冬日巡禮煙火中揭幕 旅發局萬呎「聖誕小鎮」西九開放
【Emily】冬日巡禮煙火中揭幕 旅發局萬呎「聖誕小鎮」西九開放
【Emily】李明逵樂齡博覽煮番茄魚柳 修哥勁讚
【Emily】李明逵樂齡博覽煮番茄魚柳 修哥勁讚
【Emily】工聯會百人登艦 有後生讚海軍親民
【Emily】工聯會百人登艦 有後生讚海軍親民