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港聞

港聞二

專欄引邱吉爾二戰言論 官指針對「侵略者」問對象

【明報專訊】黎智英面臨的串謀發布煽動刊物罪和串謀勾結外國勢力罪，關乎多篇《蘋果日報》文章，包括他撰寫的專欄文章。黎昨一概否認文章涉及煽暴意圖，又提到其中一篇引述英國前首相邱吉爾二戰期間的言論，旨在鼓勵港人團結和平抗爭。法官指出，邱吉爾的言論針對侵略者發表，關注黎所指抗爭對象。黎回應說要「抵制中國侵犯我們的自由」。另外，黎在另一文章讚揚一名對防暴警員呼喊粗言的少女，黎昨稱他當時的言論低俗和具冒犯性，就此致歉。

辯方大律師關文渭昨先展示黎智英2019年10月發表的專欄文章〈美國人想對我們說的話〉，問到文中「要得到外國人支持，就要不斷游說」一句有何意思。黎回應稱文章內容籠統，反映事實及其真實想法，不具敵意和煽動性質；又稱別人可持相反意見，但「真理會在天國得勝，這對我已足夠」，然後問辯方是否需要逐一就他撰寫的文章作同樣提問。關文渭表示會思考黎的提議，最終決定讓黎一併閱讀多篇文章才發問。

黎花近兩小時閱讀後表示，該些由他撰寫的文章均無煽暴等意圖。對於2019年12月發表文章〈我們堅持下去，才有希望〉提及「勇武的手足們，請考慮陳樞機的建議」，黎稱當時天主教榮休主教陳日君提倡社運應由一群領袖帶領，他贊同陳的說法，因為若社運更具組織性，暴力場面便會減少。

提和勇團結

黎：想勇武者和平行動

就2020年1月發表的〈2020和勇繼續一起撐下去〉，黎確認文章談及「和勇團結」，但他不希望和平行動變得暴力，而是想勇武示威者參與和平行動。此外，黎在上文提及他曾目睹一名少女對防暴警員呼喊粗言，然後他向民主黨前主席何俊仁說「有這樣的後生，我哋冇得輸」。黎昨在庭上承認該番言論低俗和具冒犯性，就此道歉。

另外，辯方展示2020年3月29日發表的〈我們最光輝的時刻〉，當中引述邱吉爾二戰期間發表的言論「吾等須莊敬自強」。被問是否透過引述邱吉爾的言論煽惑暴力，黎稱「這裏沒有戰爭」，只希望透過引述言論鼓勵港人團結抗爭，重申一直主張和平抗爭。法官李運騰指出，邱吉爾的言論是針對侵略者發表，關注黎所指抗爭對象。黎回應說要「抵抗中國侵害我們的自由」。

（黎智英案）

相關字詞﹕黎智英案

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