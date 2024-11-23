黎：美國務院顧問倡設英文報道 官質疑乘反華情緒報內地負面新聞 黎稱想破壟斷

初覺「瘋狂」 後感「諗得過」

辯方大律師關文渭昨日圍繞《蘋果》英文版提問，並展示2020年4月黎與時任美國國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）的電郵通訊，當中惠頓建議《蘋果》增設英文內容，黎回應「這需要太多錢來做，且長期下去不能取得預期效果」。黎智英昨在庭上形容，他當時理解為英文報章，覺得是個「瘋狂」想法。

辯方續展示專欄作家馮晞乾2020年5月10日在《蘋果》刊登的文章〈不撐蘋果的100萬人〉，內容提到若蘋果開闢國際文宣線，將本地新聞譯為英語，「可第一時間推到國際」。黎確認他同日發信息予時任社長張劍虹稱馮的提議「諗得過」，並開設WhatsApp群組「English News」，加入張、時任副社長陳沛敏、時任總編輯羅偉光等高層。根據控方案情，《蘋果》5月下旬正式推出英文電子新聞。

「政治保護」 否認要外國干預

黎另確認他有向助手Mark Simon表示，英文版是爭取美國和外國支持的好機會，可同時帶來巨大財政和政治支持，「這是我們現在必須做的事，特別是作為政治保護」。黎解釋，英文版可吸引外國讀者訂閱，增加收入之餘，他們得知香港情况後自然會為港發聲，推動外國關注，「外國的支持在那時非常重要」。辯方問黎為港發聲是否即請求外國干預？黎說：「如果你這樣想可能是，但我自己不認為。」

稱《南早》不報內地負面新聞

黎又補充，當時香港面對《國安法》即將實施的「危機」，加上新冠疫情使美國人情緒上反華，認為《蘋果》可提供《南華早報》不會報道的內地負面新聞。法官杜麗冰問，黎的意思是否指乘着當時的反華情緒，集中報道內地的負面新聞？黎回應指《南早》不會如此報道，《蘋果》可打破壟斷。

杜官並問，英文報章有星島集團旗下的《英文虎報》，法官李素蘭亦指《南早》非香港唯一英文報章。黎直言覺得《虎報》「無用」（useless），「我不視它為報章」，「本地只有一份具規模及體面的英文報章」。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）