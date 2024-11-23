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港聞

港聞二

跨境便利 人流物流先行 研電子圍欄防生物樣本外流

【明報專訊】港深兩地政府正就河套合作區人員、物資、數據及資金跨境流動研究推出多項便利措施，包括香港園區東西兩側興建跨境行人橋，容許特定人士經預先登記「無感通關」。香港園區明年起營運，被問便利兩地人員通關措施何時落實，創新科技及工業局長孫東表示，深圳有保稅區、「一號通道」等，需時考量口岸配套及如何銜接，由兩地政府代表組成的「河套區港深創新及科技園發展專責小組」下次開會時將討論落實時間表。

最快年底商落實時間表

孫東稱小組自2017年組成至今年8月底已開會11次，料下次會議今年底或明年初召開，日後每年加密。被問政府何時全面落實4個範疇的跨境便利措施，他說希望措施隨園區啟用逐步落實，最先應是「人流」及「物流」，再進一步是「數據」流通及「資金」跨境調撥。

跨境橋只限行人

針對跨境行人橋動工時間，孫東說對本港而言當然冀可盡快，相信深圳亦有共同願望，但目前要考慮具體細節，包括清關措施、關口位置等。他說深圳一方要考慮所需興建的基礎設施、交通配套等，而深圳有保稅區、「一號通道」等，如何與相關區域銜接，深圳方面需時考量。他說兩條跨境橋日後只限行人，不會行車。他說上次小組只就新建兩座小橋位置提出「大概思路」，下次會議將討論具體執行時間表、口岸運作模式等，香港則要研究通關時間、人流量等。

生物樣本需求大 料靈活安排

《綱要》提到研究以「白名單」、「綠色通道」等機制容許人類遺傳資源等經簡化程序由內地跨境到港。孫說，現時香港有5所大學可在獲審批下，按項目申請內地人類遺傳資源來港；由於日後河套對生物樣本需求更大，國家大原則是對於從事科研，包括產品開發等屬性單位，會有更靈活安排。

孫表示會研究要求相關單位簽署合約，以「點對點」形式交收樣本，園區則承擔管理及督導責任，為確保樣本不會被擅自帶離園區，會參考北京中關村和橫琴做法，考慮以「電子圍欄」等科技手段確保樣本留在園區，若有違規會「堅決處理」，包括停止參與資格等。他解釋安排不為「懲罰」，主要冀營造放心環境，讓機構企業享更大便利，並獲國家支持。

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