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港聞二

孫東：河套香港園區擬邀業界參建 涵建製造中心產學研基地酒店等 明年徵意向書

【明報專訊】佔地87公頃的河套區是本港重要創科用地之一，香港園區分兩期發展，政府周三（20日）公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，訂明目標在2030年有序落成第一期工程。創新科技及工業局長孫東接受本報專訪表示，第一期佔地約40多公頃，目前由公帑出資興建的第一批8幢大樓只佔不到10公頃，形容目前「時間緊張」，第一期餘下部分冀邀業界參與，包括興建製造中心、產學研基地、酒店等。孫稱明年會向業界徵求計劃意向書（EOI），未來一兩年加速移走原址方艙設施，以期達至2030年落成目標。

明報記者 鄭律銘

首批建8大樓 「時間緊張」

孫東表示，今年底到明年中陸續建成的3幢大樓有兩幢是濕實驗室，另一幢是人才公寓，濕實驗室提供逾3萬平方米樓面面積，預計約1000人工作，現時與港深創科園區的潛在租戶商討安排，已有數十間企業正洽商進駐；潛在入駐公司主要從事生命健康科技，相信團隊正加緊招商引資。

政府2021年獲立法會財委會撥款，用於興建河套香港園區的首8幢大樓及港深創科園公司的早期營運開支。孫東表示，第一期餘下部分的建設冀業界可共同參與，希望從明年下半年起，可將相關土地釋放、投放市場。

信業界有興趣

或建基地 或伙政府管理

被問政府有否了解業界對投資發展第一期餘下工程的反應，孫東稱政府周三公布《綱要》後，基本上為河套未來發展「定了調，方針亦明確了，下一步就是奔前推進」，因此相關工作會有序加快。他說，第一期餘下建築包括酒店、營運大樓、製造中心、中央大道等各式建築，相信不同業界對此有不同興趣。

政府以往邀請市場參與發展，會先以EOI了解反應，孫東回應提問時表示「一定會做」，目標明年起啟動相關工作。他表示對第一期餘下發展方式持開放態度，冀有一些從事科技相關的企業根據自身發展需要，在河套建立基地，同時亦不排除由一些企業負責興建大樓後，再聯同政府一同管理，讓更多初創企業進駐。

局方：獲邀者與創科相關

至於第一期餘下發展的招標時間有否定下「死線」，孫東表示相關用地目前仍是方艙設施，希望明年按需要再移走一部分，未來一兩年加快清除，再將土地投放市場。他說，政府今年初已騰出約5公頃用地，以興建首批餘下的5幢大樓。創科局補充，邀請市場合作參與建設河套，會要求入駐企業必須在園區從事研發、科研成果產業化／轉化／孵化、投資科技產業，或向科技產業提供相關專業服務，或先進製造／試產等。

第二期需再走城規程序

政府原定規劃第一期發展的總樓面面積為54萬平方米，最新規劃擴大至100萬平方米。孫東解釋，主要考慮到河套香港園區是「戰略重陣，需求很高，很多人都要來」，因此冀在「盡可能不影響環境生態」前題下增加樓面，而過程有經深入探討。他說在早前城規程序時，整個園區的樓面面積上限是120萬平方米，而首期已用100萬平方米，因此稍後推出的第二期發展需重新處理城規程序。

《綱要》提出河套香港園區明年起逐步營運，但用於便利園區人流往來的跨境行人橋仍在構思階段。孫東說，在兩條行人橋建成前，會先沿用現有落馬洲口岸等出入境，當局正構思作特殊安排，助人員從口岸到香港園區，例如以接駁巴士接送。他說由於涉及邊境管制地帶，仍待經政府內部處理，並與其他政策局及部門對接，才能落實。

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