撤強積金對冲 立會通過撥335億資助僱主

政府將於明年5月1日取消強積金對冲安排，並推行為期25年的資助計劃，分擔轉制後僱主遣散費及長期服務金支出。

立法會財委會昨在無人反對下，通過逾335億元撥款推行資助計劃，當中約315億元為資助開支，其餘約21億元為委聘代辦機構的服務費用。

議員指行政費21億貴

孫玉菡稱可檢討安排

多名議員關注外判行政開支過高，選委界周文港指出，平均每年給予代辦機構約8000萬元，認為計劃已經設有網上平台，不應接受郵寄、傳真等傳統方式申請，以節省行政費用。孫玉菡表示，行政開支是基於早前邀請業界提交意向書作估算，實際費用有待招標結果，他說當局希望僱主盡量以電子方式遞交申請，不過部分中小企或年長僱主可能有困難，認為在首階段應盡量方便僱主。他稱大家都希望壓縮行政開支，認為在39個月的首階段合約期結束後，可以檢討行政安排，例如是否只准網上申請。

自由黨邵家輝稱，政府當初承諾向僱主提供約330億元資助，惟其中約21億元是行政費，質疑當局實際給予商界的支援減少。

孫玉菡強調商界沒有「蝕底」，解釋政府是根據資助計劃的方程式支援，假如最終商界所需資助超出330億元，政府仍會「包底」承擔。

倘資助不足 「政府會包底」

民建聯黃俊碩則表示，雖然資助計劃已外判，監管代辦機構的責任在於政府，擔心最後需額外開設公務員職位，孫玉菡則承諾不打算增加人手。