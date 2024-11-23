炸醫院港鐵案 控方引Tg指被告認責 CCTV揭行蹤 手機有炸彈照 另擬悼周梓樂現場引爆

第三次引爆行動前被捕

被告依次為無業何卓為（36歲，案發時年齡，下同）、裝修工李嘉濱（25歲）、金融從業員吳子樂（27歲）、程式設計師張家俊（29歲）、文員楊怡斯（28歲）、入境處合約登記主任張琸淇（24歲）、浸大生何培欣（23歲）及測量員周皓文（25歲）。案件由9名陪審員審理。

控方大律師林芷瑩陳辭稱，首7名被告被控《反恐條例》下串謀犯對訂明標的之爆炸罪，以及屬交替的串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，涉及3次爆炸發生於2020年1月27日明愛醫院、2月2日羅湖港鐵站及3月8日將軍澳尚德停車場，被告在最後一次行動前一日被捕。李嘉濱另被控意圖妨礙司法公正罪，指他虛報居於西營盤住址，以免警方發現住所藏有爆炸品。周皓文被控企圖製造炸藥罪，涉家中有爆炸品原材料。

針對明愛醫院爆炸，林芷瑩指1月25日，李嘉濱在大角嘴買煎鍋和玻璃樽後到在宏創方租用的單位製炸彈，與吳子樂把用鍋煮好的爆炸品從一單位拿到另一單位，何卓為在場。翌日何卓為以信息告訴他人「煙彈，明天放」，何培欣提醒何卓為要充值電話SIM卡，負責以Bot程式遙控引爆裝置的張家俊曾到宏創方。

控：倘非工人發現 傷亡嚴重

1月27日凌晨，李在明愛醫院男廁放置炸彈，他手機內有未引爆的炸彈照，有同行者當哨兵，其間何卓為稱「舊嘢好似爆唔到」。

當晚一名警署警長在急症室求診，見男廁傳出白煙遂疏散人群，之後在廁格見坐廁下冒火，地上有玻璃樽、碎片及電池。庭上顯示相片可見坐廁旁的渠管熏黑。Tg頻道「九十二籤」事後發聲明要求封關、呼籲罷工，並向醫護及病人致歉（見表）。

在羅湖港鐵站爆炸前夕，林芷瑩指吳子樂、何卓為、周皓文到宏創方，吳2月2日凌晨攜帶載有炸彈的背囊離開單位，並放在楓樹街男廁。楊怡斯取炸彈後在下午送往羅湖港鐵站，隨後與一名不知名男子落車出閘；下午約3時，清潔女工在駛往羅湖的尾卡車上發現一個袋內有4吋大的黑色可疑物品和閃亮紅燈，通知職員及報警。該炸彈取出車廂後引爆。

一被告修改版本與Tg聲明相同

控方播放大量閉路電視片段，證明各被告往返涉案地點，又引述信息指何卓為問楊是否安全、是否「bombed（已引爆）」，楊回覆「聽唔到」。事後吳在群組發草擬聲明，李修改的版本與九十二籤聲明相同。控方指如非清潔工發現炸彈，在密封車廂內爆炸將導致非常嚴重人命傷亡。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC186/22】