兩成工程電線槽不達標 建築署：28項不即更換

建築署聯同各政府部門及公營機構，去年11月起就148項涉及電線槽的工程合約，實地採集電線槽樣本並安排化驗室檢驗。建築署昨稱，部分工程合約的電線槽供應商多於一間，總計涉185份電線槽供應合約；檢驗後發現，3間電線槽承建商負責的43份供應合約，其電線槽樣本不符規格，佔總數約23%。

43份供應合約的違規電線槽分佈於34項工程合約。建築署稱，6項工程合約仍處於電線槽物料安裝初期，承建商已更換不合規格批次的物料；惟其餘28項工程合約，受電線槽的位置及範圍影響，倘更換需要較長時間圍封部分設施，故「不宜在現階段貿然更換，以免影響設施的使用及運作」。

同時稱「如需要會更換」 費用承建負責

署方補充，針對不宜更換的違規電線槽，政府部門及公營機構將加密檢查次數及加強檢查保養維修，亦會延長物料保養期；又稱如有需要會更換，倘可行亦會加裝防銹裝置。署方強調，所有費用將由承建商全資支付，當局將會按現行做法及合約條款，向承建商追討因物料不合規格引致的額外開支及損失。

違規名單不披露 曾言適時公布

本報昨向建築署查詢違規工程名單，署方回覆稱基於合約保密條款及後續索償程序，現時不適宜提供合約資料。翻查資料，發展局今年1月回覆立法會書面質詢時稱，全部檢驗工作和報告完成後「會適時公布項目名單及結果」。