明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

兩成工程電線槽不達標 建築署：28項不即更換

【明報專訊】廣華醫院重建計劃的電線槽鍍層厚度在去年底被揭不達標後，多宗工程亦被揭疑偷工減料，促使政府檢驗148項涉及電線槽的工程合約。相隔約一年，建築署昨日交代檢驗結果指出，34項工程合約的電線槽鍍層「不符合合約標準」，佔逾兩成，其中28項「不宜在現階段貿然更換」，惟並未披露違規名單。

建築署聯同各政府部門及公營機構，去年11月起就148項涉及電線槽的工程合約，實地採集電線槽樣本並安排化驗室檢驗。建築署昨稱，部分工程合約的電線槽供應商多於一間，總計涉185份電線槽供應合約；檢驗後發現，3間電線槽承建商負責的43份供應合約，其電線槽樣本不符規格，佔總數約23%。

43份供應合約的違規電線槽分佈於34項工程合約。建築署稱，6項工程合約仍處於電線槽物料安裝初期，承建商已更換不合規格批次的物料；惟其餘28項工程合約，受電線槽的位置及範圍影響，倘更換需要較長時間圍封部分設施，故「不宜在現階段貿然更換，以免影響設施的使用及運作」。

同時稱「如需要會更換」 費用承建負責

署方補充，針對不宜更換的違規電線槽，政府部門及公營機構將加密檢查次數及加強檢查保養維修，亦會延長物料保養期；又稱如有需要會更換，倘可行亦會加裝防銹裝置。署方強調，所有費用將由承建商全資支付，當局將會按現行做法及合約條款，向承建商追討因物料不合規格引致的額外開支及損失。

違規名單不披露 曾言適時公布

本報昨向建築署查詢違規工程名單，署方回覆稱基於合約保密條款及後續索償程序，現時不適宜提供合約資料。翻查資料，發展局今年1月回覆立法會書面質詢時稱，全部檢驗工作和報告完成後「會適時公布項目名單及結果」。

上 / 下一篇新聞

電梯維修間突啟 18歲學徒墮槽一小時亡
電梯維修間突啟 18歲學徒墮槽一小時亡
房委地盤工人夾斃 升降台事故年內第四宗
房委地盤工人夾斃 升降台事故年內第四宗
特首將率工商界訪灣區 至少4地產商巨頭隨行
特首將率工商界訪灣區 至少4地產商巨頭隨行
炸醫院港鐵案 控方引Tg指被告認責 CCTV揭行蹤 手機有炸彈照 另擬悼周梓樂現場引爆
炸醫院港鐵案 控方引Tg指被告認責 CCTV揭行蹤 手機有炸彈照 另擬悼周梓樂現場引爆
群組商討巴士放炸彈 倡港人齊漏低背囊
群組商討巴士放炸彈 倡港人齊漏低背囊
護士學生3人囚6年 理大暴動案最重
護士學生3人囚6年 理大暴動案最重
撤強積金對冲 立會通過撥335億資助僱主
撤強積金對冲 立會通過撥335億資助僱主
海關檢3200萬元走私燕窩 陸路最大宗 多屬高價燕盞
海關檢3200萬元走私燕窩 陸路最大宗 多屬高價燕盞
孫東：河套香港園區擬邀業界參建 涵建製造中心產學研基地酒店等 明年徵意向書
孫東：河套香港園區擬邀業界參建 涵建製造中心產學研基地酒店等 明年徵意向書
跨境便利 人流物流先行 研電子圍欄防生物樣本外流
跨境便利 人流物流先行 研電子圍欄防生物樣本外流
InnoHK2.0聚焦成果轉化
InnoHK2.0聚焦成果轉化
網安攻防演練揭25漏洞 涵密碼弱繞過驗證碼等
網安攻防演練揭25漏洞 涵密碼弱繞過驗證碼等
涉庭內拍攝 內地生保釋候訊
涉庭內拍攝 內地生保釋候訊
失業綜援須每周做1小時「義工」 違者停派款7日 明年10月起試行兩年
失業綜援須每周做1小時「義工」 違者停派款7日 明年10月起試行兩年
就業支援機構：逼工作成效低 培訓應度身訂做
就業支援機構：逼工作成效低 培訓應度身訂做
警搗3太空油案 揭家庭式製毒
警搗3太空油案 揭家庭式製毒
黎：美國務院顧問倡設英文報道 官質疑乘反華情緒報內地負面新聞 黎稱想破壟斷
黎：美國務院顧問倡設英文報道 官質疑乘反華情緒報內地負面新聞 黎稱想破壟斷
專欄引邱吉爾二戰言論 官指針對「侵略者」問對象
專欄引邱吉爾二戰言論 官指針對「侵略者」問對象
3球員1艇仔否認操縱球賽 續保釋
3球員1艇仔否認操縱球賽 續保釋
走塑滿月食肆走數 環署收43投訴 其中兩宗書面警告 限10天改善否則罰款
走塑滿月食肆走數 環署收43投訴 其中兩宗書面警告 限10天改善否則罰款
無提兩專營利潤兼派息 議員質疑城巴加價耍財技
無提兩專營利潤兼派息 議員質疑城巴加價耍財技
房協料下季推盤 家有長者初生優先買
房協料下季推盤 家有長者初生優先買
退休海關督察與妻涉詐騙房津150萬
退休海關督察與妻涉詐騙房津150萬
警涉向曾受查人借錢 其他控罪索律政意見
警涉向曾受查人借錢 其他控罪索律政意見
大圍撞傷過路七旬婦 中型貨車司機涉危駕被捕
大圍撞傷過路七旬婦 中型貨車司機涉危駕被捕
九市速遞：白雲山發現大儒黃佐墓 碑載「贈禮部左侍郎」 或修正《明史》差異
九市速遞：白雲山發現大儒黃佐墓 碑載「贈禮部左侍郎」 或修正《明史》差異
九市速遞：新中山港口岸下周四啟用
九市速遞：新中山港口岸下周四啟用
九市速遞：首創摺屏手機 柔宇科技破產
九市速遞：首創摺屏手機 柔宇科技破產
灣區手記：麵包節 ／文：尚東美
灣區手記：麵包節 ／文：尚東美
【Emily】搶先探安安可可 議員話精靈寫意 龍鳳胎「百日慶」活動今展開
【Emily】搶先探安安可可 議員話精靈寫意 龍鳳胎「百日慶」活動今展開
【Emily】冬日巡禮煙火中揭幕 旅發局萬呎「聖誕小鎮」西九開放
【Emily】冬日巡禮煙火中揭幕 旅發局萬呎「聖誕小鎮」西九開放
【Emily】李明逵樂齡博覽煮番茄魚柳 修哥勁讚
【Emily】李明逵樂齡博覽煮番茄魚柳 修哥勁讚
【Emily】工聯會百人登艦 有後生讚海軍親民
【Emily】工聯會百人登艦 有後生讚海軍親民