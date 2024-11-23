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特首將率工商界訪灣區 至少4地產商巨頭隨行

【明報專訊】特首李家超下周一（25日）將率領工商界考察大灣區，成員包括逾30名本港工商界高層代表，據悉隨團有各大地產商、財團及商會領導，暫包括恒地代表李家傑、新世界系馬紹祥及鄭志雯、新地郭基煇及信和黃永光等集團最高層，至於長和系代表安排有待落實。

本港商界巨頭本月8日才赴深圳出席工商界座談會，港澳辦主任夏寶龍致辭時提出商界是香港經濟發展「主力軍」，冀他們以實際行動愛國愛港。事隔不到一個月，商界代表再度北上。政府昨日宣布，李家超下周一將率領約50人的工商界代表團北上大灣區內地城市考察，成員包括逾30名本港工商界高層代表。商界名單有待進一步落實。政務司長陳國基、政制局長曾國衞、財庫局長許正宇、商經局長丘應樺、運物局長林世雄、創科局長孫東及特首辦主任葉文娟亦隨團。

代表團下周一先到廣州出席由廣東省政府及特區政府合辦的「粵港深化經貿投資合作交流會」，就着提升雙方經貿投資合作及推動大灣區高質量發展討論。李家超翌日會與佛山市領導會面，並先行回港。陳國基將繼續率團到訪佛山、廣州、東莞、惠州及深圳，了解廣東「片區開發」和產業規劃。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，此行有助商界了解大灣區規劃，國家「十五五」規劃明年公布，本港與內地都要掌握對方的發展計劃。

相關字詞﹕新地 新世界 長實 大灣區考察團 夏寶龍見商界

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