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房委地盤工人夾斃 升降台事故年內第四宗

【明報專訊】房委會東涌地盤昨日發生升降台致命工傷，五旬油漆工疑因升降台過度升高被夾斃。房屋署回覆查詢表示，承建商有利建築有限公司立刻暫停有關工程，署方已要求提交調查報告，亦將檢視其他房委會地盤類似工序的安全情况。工權會表示，今年暫已發生4宗升降台上升夾到工人事故（見表），釀成兩死兩傷，冀勞工處公布肇事原因讓業界參考，業界研究加裝感應器及加強訓練。勞工處昨晚稱正調查事件，已發出「暫時停工通知書」停止使用該工作台，直至信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

有利建築稱正配合部門調查，未能提供事故詳情，將全面檢視工地運作，已聯繫家屬並提供協助。

疑夾升降台天花板之間 四口家經濟支柱

昨午3時許，57歲何姓男工在東涌第99區的房委會公營房屋項目地盤工作，其間疑被壓在升降台與天花板之間，上半身多處受傷，昏迷被送北大嶼山醫院治理，其後證實死亡。現場工友表示，事主昨為首日上班，在約5米高蜘蛛式升降台工作，升降台升高至頂部時發生事故。據了解，工友聽到事主大叫並發現出事，事主被救出時胸口及背部有瘀傷擦傷，他本無長期病患。據悉事主與太太育有兩名成年子女，女兒有情緒病紀錄，兒子剛開始工作，事主屬家中經濟支柱。

房屋署表示，地盤正做上蓋工程。據了解，工友當時正在升降台做油漆工序，有戴安全帶。署方稱非常關注事故，向家屬表示慰問，已要求承建商提交調查報告及將要加強的安全管理措施，會根據調查結果處分，亦已要求協助遺屬。署方將盡快安排與承建商會面。

香港執業安全師學會教育及培訓委員會主席李光昇表示，升降台一般由工人自行操作，事主有可能「烏個身出欄河」並遭夾住身體，無法控制升降台降下，又或升降台誤以為超載而自動鎖上。他說法例要求租借升降台的公司要訓練工友，惟一般只涵蓋基本操作，他提醒工友不應將身體伸出升降台，又建議為升降台安裝防止衝頂安全裝置，以及容許從地面操作將之降下，學會亦要求立法管制移動式升降工作平台。

相關字詞﹕地盤工業意外 有利建築 升降台 工業意外

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