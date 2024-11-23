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電梯維修間突啟 18歲學徒墮槽一小時亡

【明報專訊】本港昨日發生兩宗致命工業意外。當中一名18歲職業訓練局男學徒下午在中環維修扶手電梯時，自動梯突然啟動，學徒疑失足墮下電梯槽，受困約一小時後送院不治。有專家表示，扶手電梯打開金屬蓋後會自動斷電及停止運作，強調當有人身處電梯上檢查，電梯絕對不可移動。事件列工業意外，由中區警區重案組跟進。

勞工處發言人表示，已派員到場調查，若發現違例定會依法處理，並向承建商發出「暫時停工通知書」，停止該扶手電梯維修工作。

機電署回覆查詢時表示，昨午接獲消防處通知，中環歐陸貿易中心有自動梯工程人員被困於自動梯機器間，該署派員到場調查，初步發現有關人員檢查時，自動梯突然啟動，因而被困梯頭機房。署方稱已協助相關部門調查，並會就調查結果制訂改善措施，以免事故再次發生。

職訓局確認死者是VTC成員院校青年學院兼讀制課程學生，對事件深表難過，對死者家屬致慰問。

昨午2時許，盧姓男工在中環德輔道中歐陸貿易中心扶手電梯工作，打開地台的金屬蓋維修期間，疑失足墮下約一米深的電梯槽昏迷。消防因電梯槽狹窄，花約一小時救出傷者，傷者被送律敦治醫院搶救不治。據了解，事主為職訓局學生及日立公司職員，昨與4名同事做定期檢查，其間涉事2樓向上通往3樓的扶手電梯疑突然移動，事主失平衡跌入扶手電梯入口。

師傅在場 業界：一般開金屬蓋後即斷電

通力電梯（香港）有限公司董事總經理張年生表示，現行指引要求扶手電梯設安全裝置，在打開金屬蓋後自動斷電，只有當需要觀察電梯是否運作順暢時，工人才會以雙手同時按動搖控器開關掣啟動電梯，一鬆手電梯已會停下。他說法例要求電梯維修至少要有一名註冊工程人員，學徒要上課及實習共4年才可成為註冊維修員獨立工作。

工權會總幹事蕭倩文到醫院了解事件。她表示，事主已工作約兩年，事發時有師傅在場，一般維修扶手電梯時要確保機械無轉動、電梯無通電，如工人進入坑槽維修，必須返回地面後才再啟動電梯，尚未清楚事發時工人有否安全設備，期望機電署及勞工處盡快調查及公布意外原因。

除了前述意外，東涌昨有工人遭升降台夾斃（見另稿），蕭倩文對單日兩宗意外感痛心，認為屬「響起警號」，期望政府及業界合力解決問題。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕職訓局 機電署 扶手電梯 工業意外

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