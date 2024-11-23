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灣區手記：麵包節 ／文：尚東美

【明報專訊】前陣子廣州天環廣場舉辦了為期3天的麵包節，在一樓南廣場和B1下沉廣場有超過70個烘焙、甜點、咖啡、飲料攤位，吸引眾多市民前往購買。麵包節第二天正值周六，記者下午過去的時候，看到麵包攤位入口被圍起來，裏面人群密密麻麻。有市民想進去，被工作人員告知因人流太多，該通道臨時關閉，需要繞過商場從另一邊入口進去。

記者進去後繞了一圈，麵包的價格從10元（人民幣，下同）至30元不等，種類不少，有蛋撻、肉桂卷、ciabatta等，有些顧客為了嘗到某款麵包，甘願在攤位排半小時。記者留意到，有些麵包攤位的菜單還頗創新，例如有炒螺絲粉麵包、香辣梅乾菜鹽牛角包。另外，不少麵包店會特別強調用料健康，麵包是無糖油製作；有些強調用料質量高，如受到很多日本西點師傅稱讚的Kiri奶酪。

總部位於荷蘭的國際食品飲料市場諮詢公司Innova市場洞察，早前發布2025年全球食品飲料十大趨勢的報告，其中最受關注的便是原材料品質，強調消費者對原料質量十分重視。據Innova調查，58%受訪消費者在選擇食品飲料時，優先考慮是產品及成分的品質，其次是個性化營養、風味融合、腸道健康、植物基產品、氣候變化等。Innova指出，隨着消費者對附加值需求的增加，品牌必須在原料基礎上全面提升品質，以滿足市場需求。

若記者做這份問卷的話，應該也在58%的受訪者當中，因為平日買菜煮飯也關心食材水準，寧願貴一點，也要質量好一點，這樣才對健康有保證。

文：尚東美

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