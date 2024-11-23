九市速遞：白雲山發現大儒黃佐墓 碑載「贈禮部左侍郎」 或修正《明史》差異

黃佐祖孫的3座大型石墓依山勢而建，由上至下直線分佈，從墓碑上的碑文得知，3座墓葬的修築年份依次為明朝正德丁丑年（公元1517年）、嘉靖二十四年（公元1545年）、隆慶元年（公元1567年）。據白雲區第四次全國文物普查普查隊長冼永城表示，黃佐及其家人葬於白雲山一事在史料早有記載，但因白雲山面積廣，山高林密，一直沒發現確切位置。

趁文物普查聯合多部門尋索

今次藉第四次文物普查的機會，聯合白雲山風景名勝區管理局、白雲區文物機構等多方機構部門一起尋找，最後從廣州市本土歷史文化愛好者當中獲得線索，10月底前往現場確認。

黃佐（公元1490至1566年），廣東香山縣（今中山市）人，與丘濬、陳獻章並稱明代廣東三大學者，正德十五年（公元1520年）中進士，歷任翰林院編修、廣西提學僉事、南京國子監祭酒等官職。學術成就上，其編寫的《廣東通志》、《廣州人物傳》、《廣州志》、《香山縣志》，是後世研究嶺南文化傳承發展的重要文獻。晚年曾與明代哲學家王守仁論道，「與論知行合一之旨，數相辨難」，以及在白雲山創辦泰泉書院教學。

另外，在黃佐祖孫3座大墓下方，初步統計還有30多座黃姓墓葬，接下來文物普查隊將深入調查棲霞嶺上所有黃姓墓葬及黃佐墓群周邊散落的建築構件。