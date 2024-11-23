明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

九市速遞：白雲山發現大儒黃佐墓 碑載「贈禮部左侍郎」 或修正《明史》差異

【明報專訊】廣州市白雲區第四次全國文物普查日前公布，於白雲山棲霞嶺發現並確認明代大儒黃佐及其祖父黃瑜、父親黃畿的墓群。據清代修撰的《明史》記載，黃佐死後贈封禮部右侍郎，但據今次發現的黃佐墓葬碑文描述，他是獲「贈禮部左侍郎」，廣州市文物考古研究院副院長朱明敏表示，像這種情况會以實物為主要依據，因此今次發現可能會修正《明史》的說法。

黃佐祖孫的3座大型石墓依山勢而建，由上至下直線分佈，從墓碑上的碑文得知，3座墓葬的修築年份依次為明朝正德丁丑年（公元1517年）、嘉靖二十四年（公元1545年）、隆慶元年（公元1567年）。據白雲區第四次全國文物普查普查隊長冼永城表示，黃佐及其家人葬於白雲山一事在史料早有記載，但因白雲山面積廣，山高林密，一直沒發現確切位置。

趁文物普查聯合多部門尋索

今次藉第四次文物普查的機會，聯合白雲山風景名勝區管理局、白雲區文物機構等多方機構部門一起尋找，最後從廣州市本土歷史文化愛好者當中獲得線索，10月底前往現場確認。

黃佐（公元1490至1566年），廣東香山縣（今中山市）人，與丘濬、陳獻章並稱明代廣東三大學者，正德十五年（公元1520年）中進士，歷任翰林院編修、廣西提學僉事、南京國子監祭酒等官職。學術成就上，其編寫的《廣東通志》、《廣州人物傳》、《廣州志》、《香山縣志》，是後世研究嶺南文化傳承發展的重要文獻。晚年曾與明代哲學家王守仁論道，「與論知行合一之旨，數相辨難」，以及在白雲山創辦泰泉書院教學。

另外，在黃佐祖孫3座大墓下方，初步統計還有30多座黃姓墓葬，接下來文物普查隊將深入調查棲霞嶺上所有黃姓墓葬及黃佐墓群周邊散落的建築構件。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

電梯維修間突啟 18歲學徒墮槽一小時亡
電梯維修間突啟 18歲學徒墮槽一小時亡
房委地盤工人夾斃 升降台事故年內第四宗
房委地盤工人夾斃 升降台事故年內第四宗
特首將率工商界訪灣區 至少4地產商巨頭隨行
特首將率工商界訪灣區 至少4地產商巨頭隨行
兩成工程電線槽不達標 建築署：28項不即更換
兩成工程電線槽不達標 建築署：28項不即更換
炸醫院港鐵案 控方引Tg指被告認責 CCTV揭行蹤 手機有炸彈照 另擬悼周梓樂現場引爆
炸醫院港鐵案 控方引Tg指被告認責 CCTV揭行蹤 手機有炸彈照 另擬悼周梓樂現場引爆
群組商討巴士放炸彈 倡港人齊漏低背囊
群組商討巴士放炸彈 倡港人齊漏低背囊
護士學生3人囚6年 理大暴動案最重
護士學生3人囚6年 理大暴動案最重
撤強積金對冲 立會通過撥335億資助僱主
撤強積金對冲 立會通過撥335億資助僱主
海關檢3200萬元走私燕窩 陸路最大宗 多屬高價燕盞
海關檢3200萬元走私燕窩 陸路最大宗 多屬高價燕盞
孫東：河套香港園區擬邀業界參建 涵建製造中心產學研基地酒店等 明年徵意向書
孫東：河套香港園區擬邀業界參建 涵建製造中心產學研基地酒店等 明年徵意向書
跨境便利 人流物流先行 研電子圍欄防生物樣本外流
跨境便利 人流物流先行 研電子圍欄防生物樣本外流
InnoHK2.0聚焦成果轉化
InnoHK2.0聚焦成果轉化
網安攻防演練揭25漏洞 涵密碼弱繞過驗證碼等
網安攻防演練揭25漏洞 涵密碼弱繞過驗證碼等
涉庭內拍攝 內地生保釋候訊
涉庭內拍攝 內地生保釋候訊
失業綜援須每周做1小時「義工」 違者停派款7日 明年10月起試行兩年
失業綜援須每周做1小時「義工」 違者停派款7日 明年10月起試行兩年
就業支援機構：逼工作成效低 培訓應度身訂做
就業支援機構：逼工作成效低 培訓應度身訂做
警搗3太空油案 揭家庭式製毒
警搗3太空油案 揭家庭式製毒
黎：美國務院顧問倡設英文報道 官質疑乘反華情緒報內地負面新聞 黎稱想破壟斷
黎：美國務院顧問倡設英文報道 官質疑乘反華情緒報內地負面新聞 黎稱想破壟斷
專欄引邱吉爾二戰言論 官指針對「侵略者」問對象
專欄引邱吉爾二戰言論 官指針對「侵略者」問對象
3球員1艇仔否認操縱球賽 續保釋
3球員1艇仔否認操縱球賽 續保釋
走塑滿月食肆走數 環署收43投訴 其中兩宗書面警告 限10天改善否則罰款
走塑滿月食肆走數 環署收43投訴 其中兩宗書面警告 限10天改善否則罰款
無提兩專營利潤兼派息 議員質疑城巴加價耍財技
無提兩專營利潤兼派息 議員質疑城巴加價耍財技
房協料下季推盤 家有長者初生優先買
房協料下季推盤 家有長者初生優先買
退休海關督察與妻涉詐騙房津150萬
退休海關督察與妻涉詐騙房津150萬
警涉向曾受查人借錢 其他控罪索律政意見
警涉向曾受查人借錢 其他控罪索律政意見
大圍撞傷過路七旬婦 中型貨車司機涉危駕被捕
大圍撞傷過路七旬婦 中型貨車司機涉危駕被捕
九市速遞：新中山港口岸下周四啟用
九市速遞：新中山港口岸下周四啟用
九市速遞：首創摺屏手機 柔宇科技破產
九市速遞：首創摺屏手機 柔宇科技破產
灣區手記：麵包節 ／文：尚東美
灣區手記：麵包節 ／文：尚東美
【Emily】搶先探安安可可 議員話精靈寫意 龍鳳胎「百日慶」活動今展開
【Emily】搶先探安安可可 議員話精靈寫意 龍鳳胎「百日慶」活動今展開
【Emily】冬日巡禮煙火中揭幕 旅發局萬呎「聖誕小鎮」西九開放
【Emily】冬日巡禮煙火中揭幕 旅發局萬呎「聖誕小鎮」西九開放
【Emily】李明逵樂齡博覽煮番茄魚柳 修哥勁讚
【Emily】李明逵樂齡博覽煮番茄魚柳 修哥勁讚
【Emily】工聯會百人登艦 有後生讚海軍親民
【Emily】工聯會百人登艦 有後生讚海軍親民