經濟艙供兩餸飯 生日搭商務艙買一送一

【明報專訊】香港航空下周四（28日）在港成立18周年，與三跑啟用同日，昨宣布當日起推出一年優惠，乘客生日當天搭港航可享商務艙買一送一、免費用貴賓室等；3至11歲兒童一年內搭5次可參觀港航大樓，於模擬駕駛艙體驗駕駛飛機。港航將升級機艙餐飲體驗，商務艙與本地米芝蓮餐廳合作，經濟艙提供兩餸飯等港式餐膳，港航稱為配合「很香港」品牌定位。
下周四起一年內，生日乘客及同行者搭港航可優先登機，12歲或以上商務艙乘客買一送一、獲贈生日蛋糕及生日卡，亦可帶一位同行者免費入貴賓室。為鼓勵一家大小乘搭，3至11歲兒童一年內搭兩次可獲公仔等紀念品、3次獲300元餐飲或酒店優惠券、4次獲500元優惠券，5次可參觀港航大樓，體驗模擬駕駛艙及客艙。
伙米芝蓮食府出飛機餐
港航商務艙會與多間米芝蓮餐廳合作，今年9月起與文苑飯莊提供中式菜餚，明年下半年則與康得思酒店粵菜食府明閣推出中西融合料理。另亦將開發貴賓室及商務艙全新迎賓飲品，貴賓室會引進碗仔翅、蛋撻等港式小食。至於經濟艙，港航稱9月起於東京、大阪、北京等航線推出兩餸飯，舉例本月菜式為椒鹽肉排及豉椒豆腐，另提供牛奶公司雪糕。
港航今年陸續恢復多架A330客機的機上娛樂系統，部分引入無線串流技術，經手提電話連接系統使用，目標明年全面恢復相關服務。