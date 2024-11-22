港航明年復飛溫哥華黃金海岸 研增美國線 目標轉型國際航空

港航明年1月17及18日將先後恢復分別已停辦逾6年及4年的黃金海岸和溫哥華航線，前者每周4班機，後者每周2班機，即將開售。港航2016年起亦曾開辦美國洛杉磯、三藩市及奧克蘭等長途線，惟澳洲及美國等航線2018年下半年起相繼停辦至今，港航其後於翌年被揭陷財務危機。

去年完成架構重組

稱現金流財政穩健

閻波稱，公司去年完成架構重組，目前現金流及財政穩健，繼續定位「全服務航空公司」的同時，會增加長途線逐步轉型為國際航空公司，但會較國泰等其他本地航空公司提供更多本地特色服務，如提供港式餐飲（見另稿）。

現時港航有30個航點，閻稱未來會按需求增加長途線，包括研究恢復美國航點。他說，復辦長途線因看到本港經濟復蘇，特區政府與南非、南美等有頻繁貿易往來，加上三跑啟用提升機場吞吐能力，公司相信客量會增長，盼可藉此擴充業務。閻稱今年已大幅擴展機隊，包括引入多架支援中長途航線的空中巴士A330-300，今年底機隊規模將增至約30架客機，來年繼續擴充提升運力，公司亦正與中國商飛就採購國產客機C919洽談。

客量復疫前水平

料明年增人手六成

閻波表示，港航航班數量今年全面恢復至疫前水平，平均客座率約85%，預計全年載客量符合預期，超過500萬人次。目前聖誕節及農曆新年預訂量85%，日韓等地航線預訂90%，為滿足需求，下月起首爾航班將增至每日兩班，東京增至每日5班、札幌增至每日1班；下月18日亦會開通仙台航線。他又認為，內地近日進一步開放旅遊免簽政策，有望增加中轉旅客，對明年業務樂觀，未來亦會多與大灣區合作，利用港珠澳大橋推動「空-陸空」多式聯運。

人手方面，港航今年已增聘超過600名員工，多個前線職位已達標，機組人員總數超過1200，包括300名機師及900名機艙服務員。明年將增加六成員工，其中機師增聘六成180人，機艙服務員將增1.6倍招聘約1440人，會繼續在本地及大灣區、韓國、日本、東南亞等市場招聘。