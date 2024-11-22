港協管治檢討 董事年齡任期限制 泳總壁總盼留酌情空間

王敏超：最重要選舉公平 或年邁者獲認同

《守則》建議體育總會就領導層任期及年齡設限，但沒硬性規定，稱可參考國際奧委會，同一職務最多擔任12或16年、年齡上限70或75歲。泳總領導層任期目前沒限制，王敏超稱因應《守則》擬增設任期限制，具體細節有待董事會商議。他強調最重要是選舉制度公平合理，以及人選獲會員支持，舉例可能年邁者獲大部分會員認同。泳總屬會三級制早前引起爭議，王說將研究需否改革，將邀專家提供意見並在會員大會討論。

倘削資助 信各會以運動員利益為先

港協暨奧委會稱，若屬會持續不達標可能遭康文署削減資助。對於會否影響運動員，身兼港協副會長的王敏超相信大部分總會都以運動員利益為先，舉例可提供專項撥款供運動員訓練及出賽，亦能由體院支援，減少對運動員影響。

壁總稱覓人不易 任期設例外情况

壁總領導層同樣無任期限制，邱達根期望能酌情保留彈性，稱認同要薪火相傳，但部分項目如壁球參與者少，要覓人加入不容易。邱說壁總擬在章程列明任期年限，如12至16年，並設例外情况，容許個別人士留任更長年期。他也認同年齡限制可斟酌，謂「打開波都很精神的」。

中國香港田徑總會主席關祺則表示，早前已成立委員會檢視田總管治狀况，全面檢討包括領導層任期等規定。【評論刊A12】