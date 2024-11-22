城巴明年推每程儲分 稱15年累計加幅低於通脹

九巴回覆本報查詢稱，2020年起便有類似的積分獎賞計劃，現逾40萬名市民登記。市民使用已登記八達通乘搭九巴或龍運巴士時，每0.1元便可賺取0.1分。分數能換成車費、口罩，或捐贈慈善機構。

早前立法會文件披露城巴去年客量提升近兩成仍錄逾5700萬虧損，有立法會議員批評管理不善仍要求加價近一成。王世揚解釋，現時城巴客量只回到疫前89%，預計未來恢復速度放緩，今次是自2009年起第四次申請加價，即使4次加價累計加幅共24.9%，但過去15年來通脹達50%，加幅遠低於通脹。

指港島人口減 近年客量跌

王又稱，城巴主要營運的港島區近年人口老化及減少，加上疫後出行模式轉變，近10年客運量跌逾20%。他稱城巴已積極提升內部營運效率，去年每公里營運成本比前年下降5.2%，節省1.4億元，但現仍錄虧損，形容正面對很大挑戰。

城巴過去兩年意外率和脫班率均高於業界平均，營運及工程主管龔樹仁解釋，港島區路窄多彎，舊有街道未有擴建，需和其他交通工具如電車共用，「少不免意外數字會有影響」，強調城巴會加強訓練車長，保障乘客安全。

意外率高 歸因港島多彎路窄

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕昨在港台《千禧年代》稱，員工開支及燃油成本上升，以及車隊折舊，佔公司總成本約九成，但客量回復至疫前約九成，故考慮財務可持續需要下申請加價。九巴去年轉虧為盈，利潤2020萬元，簡形容盈利比例相對總票務收入仍很少，「可能多一兩個颱風就已經歸零」，且仍需資金作長遠投資。