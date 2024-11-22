山泥傾瀉警報系統 明年雨季引入AI

張偉文稱，土力工程處與天文台共同負責管理山泥傾瀉警報系統，主要以雨量數據評估何時該發出警告，明年將試行引入AI，助分析更多參數如山形、地質等，相信能準確預測未來發生山泥傾瀉的機率、位置及宗數等，從而向公眾發出警告。他稱，過往因山泥傾瀉死亡的人，逾九成遇上山泥傾瀉的時間正值警告生效期間，故山泥傾瀉警告很重要。

稱測試時九成準確 新舊方式並行

張說，暫未能斷言引入AI後山泥傾瀉警報系統的準確度，但測試過程中其準確度達九成，希望未來應用AI後能提升山泥傾瀉警報系統至九成；又說明年試行引入AI後時，會同時以傳統方法與AI做分析，「我們始終都是穩陣的工程師，如果這個（AI）不能，我們還有一個後備」。

張續稱，山泥傾瀉事故主因是下雨，今年暫接獲約150宗山泥傾瀉事故報告；去年全年601宗，當中不少報告與「世紀暴雨」有關；2022年則全年76宗，可見近年極端天氣變化難料，呼籲市民應居安思危。

公眾教育方面，房協在油麻地駿發花園的展覽中心推出為期約半年主題活動「天氣暖咗，雨水多咗，有乜啟示？」，將從海、陸、空層面介紹氣候變化，本周二已舉行啟動禮。

房協土力處互動工作坊 VR沙盒學山泥

房協企業傳訊總監梁綺蓮在啟動禮致辭稱，展覽中心今年3月翻新，是次屬翻新後第二個主題活動，冀能提升公眾對氣候變化意識，讓他們明白「原來每人做多一步，就可以節能減排」，亦盼最少1萬人次參與線上及線下活動。

有關主題活動包括專題展覽、互動體驗工作坊及專題演講等，其中房協與土力工程處本月及下月合辦 「『雨』你尤關」互動工作坊，透過虛擬實境（VR）裝置、智能沙盒和攤位遊戲等，理解暴雨和山泥傾瀉的關係。有關專題展覽逢周五開放予公眾參觀，周一至周四則須預約；其他活動詳情需參考房協展覽中心網站。